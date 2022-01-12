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Giriş Tarihi: 12.1.2022 15:43 Son Güncelleme: 12.1.2022 15:50

Hayatını kaybeden Konyasporlu Ahmet Çalık ile trafikte karşılaşan aileden duygusal paylaşım

İHA
Hayatını kaybeden Konyasporlu Ahmet Çalık ile trafikte karşılaşan aileden duygusal paylaşım

Denizli’den aile ziyareti için geçtiğimiz yıl Konya’ya giden çift, o tarihlerde ışıklarda beklediği sırada fark ettiği Ahmet Çalık ile konuşarak o anları görüntülemişti. Çalık’ın dün gelen ölüm haberinin ardından sosyal medyada paylaşılan samimi görüntü binlerce beğeni aldı.

Denizli'de yaşayan Gökçen Toptaş ve Havva Toptaş çifti, geçtiğimiz yıl Konya'da yaşayan ailelerini ziyaret etmişti.

Konya'da babaları İbrahim Demirel'in yanına giden çift, ardından otomobil ile gezmeye başladıktan sonra ışıklarda durdukları sırada Konyaspor forması giyen Ahmet Çalık'ı fark etti.

Camı indirerek Çalık'a seslenen aile, bir süre muhabbet ettikten sonra yetenekli futbolcuya başarılar dileyerek yollarına devam etti.

"DAHA ŞAMPİYON OLACAKTIK GÜZEL İNSAN"
Ekim 2020'de çekilen görüntülerin ardından trafik kazasında Çalık'ın hayatını kaybettiğini öğrenen aile, sosyal medyada o anları, 'Daha şampiyon olacaktık güzel insan. Sen Konyalı olmuştun, bizler de seni çok sevmiştik. Allah rahmet eylesin. Mekanın cennet olsun' başlığıyla paylaşarak duygusal anlara neden oldu. Gönderiye binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Kazada hayatını kaybeden futbolcu Ahmet Çalık ile trafikte karşılaşan aileden duygusal paylaşım | Video

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Hayatını kaybeden Konyasporlu Ahmet Çalık ile trafikte karşılaşan aileden duygusal paylaşım
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