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Giriş Tarihi: 14.1.2022 17:31 Son Güncelleme: 14.1.2022 17:32

Antalyaspor, Amilton ile yollarını ayırdı!

AA
Antalyaspor, Amilton ile yollarını ayırdı!

Antalyaspor, Amilton Minervino ile yollarını ayırdığını açıkladı. Açıklamada, "Futbolcularımıza verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Antalyaspor, Amilton Minervino ile yollarını ayırdığını açıkladı. Fraport TAV Antalyaspor kulübünün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Amilton'un sözleşmesinin de futbolcuyla anlaşarak karşılıklı feshedildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Futbolcularımıza verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan orta saha oyuncusu Ersin Zehir'in sezon sonuna kadar FC Dordrecht takımına kiralandığı belirtildi. Zehir'e yeni takımında başarılar dilendi.

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Antalyaspor, Amilton ile yollarını ayırdı!
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