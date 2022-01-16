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Giriş Tarihi: 16.1.2022 13:04

Göztepe, Amilton transferini de bitiriyor!

DHA
Göztepe, Amilton transferini de bitiriyor!

Kenan Piric, Francois Moubandje ve Oussama Tannane ile sözleşme imzalayan Göztepe, Franco Di Santo ve Didider Moreno ile de her konuda anlaştı. Göztepe'nin Antalyaspor'dan ayrılan Amilton'un da işini büyük ölçüde bitirdiği kaydedildi.

Spor Toto Süper Lig'de üst üste Fraport Tav Antalyaspor ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçlarını kazanıp düşme hattından kurtulan Göztepe, transferde tam gaz yoluna devam ediyor.

FRANCO DI SANTO VE MORENO TAMAM
Ara dönemde kaleci Kenan Piric, sol bek Francois Moubandje ve orta saha Oussama Tannane ile sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar, golcü Franco Di Santo ve orta saha Didider Moreno ile de her konuda anlaştı. İki oyuncunun bu hafta içinde resmi sözleşmelere imza atacakları bildirildi.

AMILTON'LA DA ANLAŞMA SAĞLANDI
Göztepe'nin Di Santo ve Moreno'nun yanı sıra Antalyaspor'dan ayrılan Amilton'un da işini büyük ölçüde bitirdiği kaydedildi. Antalyaspor'da 2018-2019 sezonundan bu yana formayı giyen ve devre arasında boşta kalan Brezilyalı futbolcuyla görüşen kurmayların transferde önemli mesafe kattteği vurgulandı.

İzmir'e davet edilen 32 yaşındaki oyuncunun da bir aksilik yaşanmadığı takdirde ikinci yarıda Göztepe forması giyeceği kaydedildi. Antalyaspor'da istikrarlı bir tablo ortaya koyan Amilton, bu sezonun ilk yarısında 18 lig maçına çıktı. Toplamda 840 dakika sahada kalan deneyimli oyuncu, Akdeniz ekibinde toplamda 8 gol attı.

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Göztepe, Amilton transferini de bitiriyor!
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