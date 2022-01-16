Göztepe, Amilton transferini de bitiriyor!

AMILTON'LA DA ANLAŞMA SAĞLANDI

Göztepe'nin Di Santo ve Moreno'nun yanı sıra Antalyaspor'dan ayrılan Amilton'un da işini büyük ölçüde bitirdiği kaydedildi. Antalyaspor'da 2018-2019 sezonundan bu yana formayı giyen ve devre arasında boşta kalan Brezilyalı futbolcuyla görüşen kurmayların transferde önemli mesafe kattteği vurgulandı.

İzmir'e davet edilen 32 yaşındaki oyuncunun da bir aksilik yaşanmadığı takdirde ikinci yarıda Göztepe forması giyeceği kaydedildi. Antalyaspor'da istikrarlı bir tablo ortaya koyan Amilton, bu sezonun ilk yarısında 18 lig maçına çıktı. Toplamda 840 dakika sahada kalan deneyimli oyuncu, Akdeniz ekibinde toplamda 8 gol attı.