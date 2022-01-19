Beşiktaş’ın Önder Karaveli ile çıkışı sürüyor!

SON İKİ MAÇTIR OYUN KÖTÜ, PUAN İYİ

Önder Karaveli başarılı bir grafik çizse de, son iki maçta Beşiktaş'ın sahaya yansıttığı oyunun iyi olduğunu söylemek zor.

Geçen hafta 10 eksiği bulunan Gaziantep karşısında, oyun olarak kötü bir görüntü ortaya koyan siyah beyazlılar, pozisyona giremediği mücadelede uzaktan bir şut sonrası boşa çıkan topta Batshuayi'nin attığı golle maçı kazanmıştı.





Dün akşam, Karagümrük karşısında da ilk yarı neredeyse pozisyona giremeyen siyah beyazlılar, duran topta kazanılan penaltıdan golü buldu. 1-0'dan sonra sadece ikinci yarının 15 dakikalık bölümünde kontra ataktan pozisyonlara girebilen Beşiktaş, son 20-25 dakikayı da, adeta kendi sahasında mahkum oynadı ve rakibin gününde olmamasından faydalanarak 3 puanı almasını bildi.



Teknik direktör Önder Karaveli de maç sonunda bu durumun farkında olduğunu onaylarcasına, 23. haftadan sonra verilecek milli arada Ümraniye'de özel program dahilinde çalışacaklarını açıkladı.