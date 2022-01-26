Son dakika: Vedat Muriqi’ye sürpriz teklif! İspanyol kulübü harekete geçti...

Diğer yandan 27 yaşındaki Muriqi için Ligue 1 ekibi Saint-Etienne de devrede. Fransız ekibinin teknik direktörü Pascal Dupraz, transfer için yaptığı açıklamada, "Yaklaşık olarak bir haftamız var. Bir forvet ve savunma oyuncusunu kadromuza katmak istiyoruz" sözlerini ifade etmişti. L'Equipe ise bu forvetin Lazio'dan Vedat Muriqi olduğunu ve transfer görüşmesi yapıldığını iddia etmişti.