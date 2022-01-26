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Giriş Tarihi: 26.1.2022 15:50 Son Güncelleme: 26.1.2022 16:06

Son dakika: Vedat Muriqi'ye sürpriz teklif! İspanyol kulübü harekete geçti...

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Son dakika: Vedat Muriqi’ye sürpriz teklif! İspanyol kulübü harekete geçti...

Son dakika transfer haberleri... Ara transfer döneminde adı Fenerbahçe ile de anılan Kosovalı golcü Vedat Muriqi için İspanya'dan sürpriz bir talip ortaya çıktı. Galatasaray'ın transfer etmek istediği Sergio Rico'yu kadrosuna katan Mallorca bu sefer de Vedat Muriqi'ye transfer teklifinde bulundu.

Serie A ekibi Lazio'da forma giyen eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi'nin adı ara transfer döneminde yine Fenerbahçe ile anıldı. Kosovalı golcü için İspanyol ekibi Mallorca talip oldu.

MALLORCA MURİQİ KADROSUNA KATMAYA YAKIN

İtalyan basınında yer alan bir habere göre, La Liga ekibi Mallorca'nın Vedat Muriqi'ye transfer teklifi yaptığı ve oyuncuyu kadrosuna katmaya yakın olduğunu iddia etti.

Haberde Mallorca'nın Vedat Muriqi için Lazio'ya 300 bin euro kiralama bedeli ödemeye hazır olduğu ve futbolcunun ligin ikinci yarısındaki maaşını da karşılayacağı ifade edildi.

Vedat Muriqi'nin kiralık sözleşmesinde ise 13 milyon euro satın alma opsiyonu yer alacağı da yazıldı.

Diğer yandan 27 yaşındaki Muriqi için Ligue 1 ekibi Saint-Etienne de devrede. Fransız ekibinin teknik direktörü Pascal Dupraz, transfer için yaptığı açıklamada, "Yaklaşık olarak bir haftamız var. Bir forvet ve savunma oyuncusunu kadromuza katmak istiyoruz" sözlerini ifade etmişti. L'Equipe ise bu forvetin Lazio'dan Vedat Muriqi olduğunu ve transfer görüşmesi yapıldığını iddia etmişti.

Fakat, Fransız gazetesi L'Equipe'nin daha sonra haberinde Saint-Etienne ile Lazio arasındaki Vedat Muriqi görüşmelerinin durma noktasına geldiği; bunun sebebinin ise Mallorca'dan gelen teklifin daha cazip olduğu yazıldı. Haberde, Muriqi'nin de İspanya Ligi'nde oynamaya daha sıcak baktığı ifade edildi.

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Son dakika: Vedat Muriqi'ye sürpriz teklif! İspanyol kulübü harekete geçti...
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