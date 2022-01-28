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Giriş Tarihi: 28.1.2022 17:01

Antalyaspor, Alassane Ndao'yu transfer etti!

AA
Antalyaspor, Alassane Ndao’yu transfer etti!

Fraport TAV Antalyaspor, son olarak Suudi Arabistan'ın El Ahli takımı forması giyen Alassane Ndao'yu sezon sonuna kadar kiraladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ndao ile 2021-2022 yılı sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzalandığını belirtildi. "Futbolcumuza hoşgeldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." denilen paylaşımda, Ndao'nun Antalyaspor tesislerindeki videosuna da yer verildi.

Videoda telefon görüşmesi yapan Ndao, "Geldim geldim Antalyaspor'dayım. Evet çok güzel. Burada insanlar çok cana yakın. Bizi başarıya götürecek şey de bu. Sevinçlerimizi büyütmek için benim de böyle güçlü bir aileye ihtiyacım var. İhtiyacım olan tüm güzel hisler burada var. " ifadelerini kullandı. Videoda ardından telefonu kapatan Ndao, "Geldim, gördüm, hazırım." dedi.

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Antalyaspor, Alassane Ndao'yu transfer etti!
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