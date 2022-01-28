Son dakika: Beşiktaş resmen açıkladı! İşte Salih Uçan’ın yeni takımı

Beşiktaş, sezon başında Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Salih Uçan'ın sezon sonu kadar Medipol Başakşehir kiralanadığını açıkladı. Siyah-beyazlı-kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Salih Uçan, 2021-22 sezonunun sonuna kadar M. Başakşehir'e geçici transfer olmuştur. Salih Uçan'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.
28 yaşındaki orta saha, bu sezon Beşiktaş formasıyla 15 maça çıktı. Salih Uçan'ın Siyah-beyazlılarla 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.