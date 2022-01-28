Son dakika: Beşiktaş resmen açıkladı! İşte Salih Uçan’ın yeni takımı

Beşiktaş, sezon başında Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Salih Uçan'ın sezon sonu kadar Medipol Başakşehir kiralanadığını açıkladı. Siyah-beyazlı-kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Salih Uçan, 2021-22 sezonunun sonuna kadar M. Başakşehir'e geçici transfer olmuştur. Salih Uçan'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.