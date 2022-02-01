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Giriş Tarihi: 1.2.2022 13:44 Son Güncelleme: 1.2.2022 13:59

İstanbul'da bir futbolcu kulüp binasını soydu! Genç oyuncu yakalandı...

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İstanbul’da bir futbolcu kulüp binasını soydu! Genç oyuncu yakalandı...

İstanbul Üsküdar’da bir amatör futbol takımı eski oyuncusu tarafından soyuldu. Konuyla ilgili çalışma başlatan Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri takımın eski futbolcusu 21 yaşındaki A.Y.’ yi gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi. Hırsızlık anına ait kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Yaşanan hırsızlık olayı, geçtiğimiz pazartesi günü 01.30 sıralarında Üsküdar'da Selami Ali Mahallesinde meydana geldi. Daha önce hırsızlık yaptığı gerekçesiyle takımdan atılan şahıs kulübünün dernek binasının penceresinden girerek, binada bulunan 2 adet dizüstü bilgisayar ile bir miktar parayı çaldı.

KAMERANIN KABLOLARINI KESMEYE ÇALIŞTI

Dernek binasındaki odaların kapısını kıran genç, 3 saat içerisinde odaları talan etti. Madde bağımlısı genç yakalanmamak için ise mutfak bölümündeki bıçakla güvenlik kamera kayıt cihazının kablolarını kesmeye çalıştı.

Kulüp yetkilileri sabah dernek binasına geldiklerinde gördükleri manzara karşısında şoke oldu.



Kulüp yetkilileri daha sonra durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek, hırsızlığı gerçekleştirenin 21 yaşındaki A.Y.'nin olduğunu belirledi.

İstanbul Üsküdar’da amatör futbolcudan eski takımına hırsızlık şoku

Genç futbolcu polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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İstanbul'da bir futbolcu kulüp binasını soydu! Genç oyuncu yakalandı...
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