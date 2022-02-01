İstanbul’da bir futbolcu kulüp binasını soydu! Genç oyuncu yakalandı...

Yaşanan hırsızlık olayı, geçtiğimiz pazartesi günü 01.30 sıralarında Üsküdar'da Selami Ali Mahallesinde meydana geldi. Daha önce hırsızlık yaptığı gerekçesiyle takımdan atılan şahıs kulübünün dernek binasının penceresinden girerek, binada bulunan 2 adet dizüstü bilgisayar ile bir miktar parayı çaldı.