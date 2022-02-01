İstanbul’da bir futbolcu kulüp binasını soydu! Genç oyuncu yakalandı...

Yaşanan hırsızlık olayı, geçtiğimiz pazartesi günü 01.30 sıralarında Üsküdar'da Selami Ali Mahallesinde meydana geldi. Daha önce hırsızlık yaptığı gerekçesiyle takımdan atılan şahıs kulübünün dernek binasının penceresinden girerek, binada bulunan 2 adet dizüstü bilgisayar ile bir miktar parayı çaldı.
KAMERANIN KABLOLARINI KESMEYE ÇALIŞTI
Dernek binasındaki odaların kapısını kıran genç, 3 saat içerisinde odaları talan etti. Madde bağımlısı genç yakalanmamak için ise mutfak bölümündeki bıçakla güvenlik kamera kayıt cihazının kablolarını kesmeye çalıştı.
Kulüp yetkilileri sabah dernek binasına geldiklerinde gördükleri manzara karşısında şoke oldu.
Kulüp yetkilileri daha sonra durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek, hırsızlığı gerçekleştirenin 21 yaşındaki A.Y.'nin olduğunu belirledi.
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Genç futbolcu polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.