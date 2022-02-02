Son dakika: Bafetimbi Gomis yeniden Galatasaray’da! Transfer resmen açıklandı

KARİYERİ BOYUNCA 715 MAÇTA 327 GOL, 68 ASİSTİ VAR

Futbola Saint Etienne altyapısında başlayan Bafetimbi Gomis, Yeşil-Beyazlı takımda 164 maçta 49 gol, 17 asistlik performans sergiledi. 2009'da ise Lyon'a 13 milyon Euro bedelle transfer olan Fransız yıldız 244 maçta 95 gol atıp 22 asist yaptı.