Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başladı. 8 takımın çeyrek finale yükseldiği Türkiye Kupası'nda birbirinden heyecanlı maçlar oynandı. Çeyrek finalde seri başı takımlar Beşiktaş, Trabzonspor, Sivasspor ve Alanyaspor oldu. Seri başı olmayan takımlar ise Karagümrük, Antalyaspor, Kayserispor ve Gaziantep oldu.