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Giriş Tarihi: 11.2.2022 14:51 Son Güncelleme: 11.2.2022 15:11

Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!

Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!

Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı sona erdi. Dün oynanan Beşiktaş - Göztepe maçıyla tamamlanan son 16 turunda çeyrek finale yükselen tüm takımlar belli olmuştu. Bugün de Turkuvaz Medya Merkezi'nde çekilen kuralar sonrası çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri de belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başladı. 8 takımın çeyrek finale yükseldiği Türkiye Kupası'nda birbirinden heyecanlı maçlar oynandı. Çeyrek finalde seri başı takımlar Beşiktaş, Trabzonspor, Sivasspor ve Alanyaspor oldu. Seri başı olmayan takımlar ise Karagümrük, Antalyaspor, Kayserispor ve Gaziantep oldu.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

Turkuvaz Medya Merkezi'nde çekilen kuralar sonrası çeyrek final eşleşmeleri de belli oldu.

Trabzonspor - Antalyaspor

Sivasspor - Karagümrük

Beşiktaş - Kayserispor

Alanyaspor - Gaziantep

OLASI YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ DE BELLİ OLDU

Türkiye Kupası yarı final eşleşmeleri: Trabzonspor-Antalyaspor /// Beşiktaş-Kayserispor

Alanyaspor-Gaziantep FK /// Sivasspor-Karagümrük

ÇEYREK FİNALDE TEK MAÇ ELEME USULÜ

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak olan yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

ÇEYREK FİNAL MAÇLARI 1-2 VE 3 MART'TA BAŞLAYACAK

Çeyrek final müsabakaları 1, 2 ve 3 Mart'ta, yarı final ilk maçları 19, 20 veya 21 Nisan, yarı final ikinci maçları ise 10, 11 veya 12 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

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Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!
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