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Giriş Tarihi: 24.2.2022 08:32

Trabzonspor'a 8 milyon Euro'luk engel

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor’a 8 milyon Euro’luk engel

Trabzonspor yönetimi yeni sezon planlamasına başladı. 24 yaşındaki Ukraynalı golcü Artem Dovbyk için menajerler aracılığıyla hamle yapan Bordo-Mavililer, Dnipro Kulübü’nün bonservis beklentisini fazla buldu.

Transferde erken hamleleri ve nokta atışı isimlerle sezona damga vuran Trabzonspor yönetimi, yeni dönemin planlaması için de kolları şimdiden sıvadı. Adı geçtiğimiz yaz da listeye giren Artem Dovbyk'i takibe devam eden Bordo-Mavili kurmaylar, oyuncunun kulübü Dnipro ile temasa geçti.

Ukrayna ekibi, 24 yaşındaki golcü için 8 milyon Euro talep etti. Menajerler üzerinden yapılan görüşmelerde yönetim, bu rakamın çok yüksek olduğunu dile getirirken oyuncu da menajere, "Önceliğim İtalya veya Fransa ama Trabzonspor'un ilgisinden sonra Türk futbolunu da yakından takip ediyorum" yanıtını verdi. Trabzonspor'un bu transfer için geri adım atmadığı ancak rakamsal konularda şartları çok zorlamayacağı ifade edildi.

ÖNCE ŞAMPIYONLUK SONRA AVRUPA
Trabzonspor'un milli oyuncusu Abdülkadir Ömür, bordo-mavili takımla Süper Lig'de şampiyon olma hedefine ulaştıktan sonra kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediğini söyledi. Kulübün Youtube kanalında konuşan 22 yaşındaki futbolcu, "Hayallerime yavaş yavaş ulaşıyorum. İlk hayalim Trabzonspor'da forma giymekti. İkinci hayalim Trabzonspor'da şampiyonluk yaşamaktı. Süper Lig kupasını aldıktan sonra hedefim Trabzonspor'u ve Türkiye'yi Avrupa'da en iyi şekilde temsil etmek" ifadelerini kullandı.

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Trabzonspor'a 8 milyon Euro'luk engel
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