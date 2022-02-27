Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ukrayna'da mahsur kalan Türk futbolcudan çarpıcı sözler! "Metroda uyuyorum"
Giriş Tarihi: 27.2.2022 15:07 Son Güncelleme: 27.2.2022 15:17

Ukrayna'da mahsur kalan Türk futbolcudan çarpıcı sözler! "Metroda uyuyorum"

Ukrayna’da mahsur kalan Türk futbolcudan çarpıcı sözler! Metroda uyuyorum

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna'daki futbol kulüpleri ve futbolcular da endişe içinde. Almanya'nın TB Uphusen takımında forma giyen Türk futbolcu Abdullah Doğan, Ukrayna'da mahsur kaldı. Ukrayna ekibi Metalist Kharkiv'e transfer olan ve sözleşme imzalamak için şehre gelen Abdullah Doğan yaşadıklarını anlattı.

Rusya'nın Ukrayna'a savaş açmasından sonra Kiev başta olmak üzere diğer şehirlerde de saldırılar devam ediyor. Ukrayna'ya yeni bir sözleşme imzalamak için gelen Türk futbolcu Abdullah Doğan, Kiev'de mahsur kaldı.

METALİST KHARKİV'LE SÖZLEŞME İMZALAMAK İÇİN ŞEHRE GELMİŞTİ

Almanya'nın TB Uphusen takımından Ukrayna ekibi Metalist Kharkiv'e transfer olan ve sözleşme imzalamak için şehre gelen Alman vatandaşı da Türk futbolcu Abdullah Doğan burada saldırılar sebebiyle mahsur kaldığını açıkladı.

"METRODA UYUYORUM"

Ukrayna'nın ikinci büyük şehri olan Kharkov'da mahsur kalan Abdullah Doğan, şehirde helikopterleri ve askerleri gördüğünü ifade etti. Alman pasaportu da olan Abdullah Doğan, valizleriyle birlikte metro istasyonuna sığındığı söyledi. Alman gazetesi Bild'e konuşan ve Twitter'den açıklamalar yapan Abdullah Doğan, "Metroda uyuyorum. Çünkü dışarıda silah sesleri var. Burası binalardan daha güvenli. Nişanlımı ve kardeşlerimi göremeyeceğim için korkuyorum. Hayatım için endişeliyim" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Rusya'dan müzakere açıklaması! Zelenski'den jet yanıt: İstanbul detayı...
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti
Son dakika haberi | Elon Musk'tan Rusya Ukrayna savaşı adımı: Starlink uydularını aktif etti
Rusya Ukrayna Savaşı: Biden masadaki seçenekleri açıkladı: Ya Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlatacağız ya da...
Haydar Dümen’in sır gibi sakladığı çocukları Gaye Dümen ile Ali Alp Dümen harekete geçti! Milyonluk miras davasında sular durulmuyor!
Putin bunları çiğ çiğ yer
Başdöndürücü
Mine Mutlu'nun hayatı diziye konu olmuştu... Mine Mutlu'nun kızı davacı: Annemin sırları ortalığa saçıldı!
Son dakika: AB'den Rusya'ya yaptırım! SWIFT sisteminden çıkarılıyorlar
Türkiye tüm senaryolara hazır! işte 5 maddede Ukrayna teyakkuzu
ARKADAŞINA GÖNDER
Ukrayna'da mahsur kalan Türk futbolcudan çarpıcı sözler! "Metroda uyuyorum"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA