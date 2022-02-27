Ukrayna'da mahsur kalan Türk futbolcudan çarpıcı sözler! "Metroda uyuyorum"

METALİST KHARKİV'LE SÖZLEŞME İMZALAMAK İÇİN ŞEHRE GELMİŞTİ

Almanya'nın TB Uphusen takımından Ukrayna ekibi Metalist Kharkiv'e transfer olan ve sözleşme imzalamak için şehre gelen Alman vatandaşı da Türk futbolcu Abdullah Doğan burada saldırılar sebebiyle mahsur kaldığını açıkladı.

"METRODA UYUYORUM"

Ukrayna'nın ikinci büyük şehri olan Kharkov'da mahsur kalan Abdullah Doğan, şehirde helikopterleri ve askerleri gördüğünü ifade etti. Alman pasaportu da olan Abdullah Doğan, valizleriyle birlikte metro istasyonuna sığındığı söyledi. Alman gazetesi Bild'e konuşan ve Twitter'den açıklamalar yapan Abdullah Doğan, "Metroda uyuyorum. Çünkü dışarıda silah sesleri var. Burası binalardan daha güvenli. Nişanlımı ve kardeşlerimi göremeyeceğim için korkuyorum. Hayatım için endişeliyim" ifadelerini kullandı.