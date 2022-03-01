Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı başlıyor! Trabzonspor, Antalyaspor’u ağırlıyor…

Son dakika haberi… Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da favori olarak gösteriliyor.
Kupada çeyrek final haftasının ilk maçı, Trabzonspor ile Antalyaspor arasında oynanacak. Saat 20.30'da başlayacak olan mücadelede, yarı final biletini alan ilk takım belli olacak.
İLK 11'LER
TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Denswil, Hugo, Puchacz, Berat, Siopis, Bakasetas, Visca, Kouassi, Djaniny.
ANTALYASPOR: Sousa, Bünyamin, Naldo, Kudriashov, Güray, Ribeiro, Fernando, Mehmedi, Doğukan, Ndao, Adriano.
TEK YENİLGİ ANTALYASPOR'A
Trabzonspor, bu sezon ligde tek yenilgisini Fraport TAV Antalyaspor karşısında yaşadı.
Ligde oynadığı 27 maçta 20 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyeti olan Karadeniz ekibi, bu yenilgisini 2-1'lik sonuçla deplasmanda Antalyaspor önünde aldı.
KUPADA ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupada çeyrek final, tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
Çeyrek final müsabakaları sonucunda tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı finalde mücadele edecek.
Organizasyonda çeyrek final maçlarının programı şöyle:
Bugün:
20.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park)
2 Mart Çarşamba:
17.00 Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
20.30 Beşiktaş-Yukatel Kayserispor (Vodafone Park)
3 Mart Perşembe:
20.30 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK (Bahçeşehir Okulları)