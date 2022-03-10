Real Madrid-PSG maçı sonrası skandal sözler! Nasser Al-Khelaifi ölüm tehditleri savurdu

İKİNCİ YARIDA GERİ DÖNÜŞ



İkinci yarıya çok iyi bir başlangıç yapan Real Madrid, 61'inci dakikada kaleci Donnarumma'nın büyük hatasında Karim Benzema ile skoru eşitledi. Ataklarını sıklaştıran ve baskıyı artıran Real Madrid, 76'ncı dakikada Benzema ile öne geçti: 2-1. Bu golün santrası yapılır yapılmaz topu tekrar kazanan Real Madrid, bir kez daha Benzema'nın sahneye çıkmasıyla birlikte turu getiren skoru elde etti: 3-1.



Yıldızlar topluluğu PSG'ye karşı muhteşem bir geri dönüşe imza atan Real Madrid, 1-0'lık mağlubiyetin rövanşında rakibini 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen taraf oldu.