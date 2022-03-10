Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Beşiktaş'ta Anderson Talisca gelişmesi! Transferde flaş Alex Teixeira detayı...
Giriş Tarihi: 10.3.2022 12:08 Son Güncelleme: 10.3.2022 12:10

Son dakika: Beşiktaş'ta Anderson Talisca gelişmesi! Transferde flaş Alex Teixeira detayı...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika: Beşiktaş’ta Anderson Talisca gelişmesi! Transferde flaş Alex Teixeira detayı...

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Devre arasında Gedson Fernandes'i kadrosuna katan siyah beyazlılar, Al-Nassr'da mutsuz olan Anderson Talisca için yeniden devreye girdi. Tüm bu yaşananların ardından Talisca transferiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte tüm detaylar ve transferde flaş Alex Teixeira detayı...

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika: Beşiktaş’ta Anderson Talisca gelişmesi! Transferde flaş Alex Teixeira detayı...

Beşiktaş'ta forma giydiği 2016-17 sezonunda elde edilen Süper Lig şampiyonluğu ve Devler Ligi'nde yakalanan başarıda büyük pay sahibi olan Anderson Talisca, bir kez daha siyah-beyazlıların gündeminde.

Son dakika: Beşiktaş’ta Anderson Talisca gelişmesi! Transferde flaş Alex Teixeira detayı...

Sezon başında Guangzhou'dan Al-Nassr'a 8 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olan Brezilyalı yıldız, bir süredir takım arkadaşları ve taraftarlarla problem yaşıyor.

Son dakika: Beşiktaş’ta Anderson Talisca gelişmesi! Transferde flaş Alex Teixeira detayı...

Kartal ise sezon sonunda Suudi Arabistan ekibinden ayrılmaya hazırlanan 28 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

Son dakika: Beşiktaş’ta Anderson Talisca gelişmesi! Transferde flaş Alex Teixeira detayı...

5 MİLYON EURO'LUK TALEBİNDE İNDİRİME GİTMELİ

Haziranda 14 oyuncusunun kontratı bitecek olan Beşiktaş'ta, Alex Teixeira'ya da ülkesinden talipler mevcut.

Son dakika: Beşiktaş’ta Anderson Talisca gelişmesi! Transferde flaş Alex Teixeira detayı...

Tecrübeli futbolcunun takımdan ayrılması halinde 2 milyon 750 bin maaş alanı açılacak. Siyahbeyazlı yönetim, bu parayı da Talisca için kullanmayı planlıyor.

Son dakika: Beşiktaş’ta Anderson Talisca gelişmesi! Transferde flaş Alex Teixeira detayı...

Ancak bu transferin gerçekleşmesi, Anderson Talisca'nın 4.5-5 milyon Euro bandındaki kontrat talebinde indirime gitmesine bağlı.

Son dakika: Beşiktaş’ta Anderson Talisca gelişmesi! Transferde flaş Alex Teixeira detayı...

BEŞİKTAŞ'TA SKORA 51 KEZ KATKI YAPTI

Futbola Bahia'nın altyapısında başlayan Anderson Talisca, 2014- 15 sezonunda Benfica'ya geldi.

Son dakika: Beşiktaş’ta Anderson Talisca gelişmesi! Transferde flaş Alex Teixeira detayı...

Beşiktaş'ta 2 yıl kiralık olarak forma giyerken 80 maçta 37 gol ve 14 asistle skora 51 kez katkı sağladı.

Son dakika: Beşiktaş’ta Anderson Talisca gelişmesi! Transferde flaş Alex Teixeira detayı...

2018'de Guangzhou Evergrande'ye 8 milyon Euro net maaşla transfer oldu.

Son dakika: Beşiktaş’ta Anderson Talisca gelişmesi! Transferde flaş Alex Teixeira detayı...

Kazandığı para primlerle birlikte 20 milyon Euro'yu buldu. Son olarak Al Nassr'da oynanyan Talisca, kariyeri boyunca 282 resmi maça çıktı, 116 gol ve 37 asist üretti.

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Son dakika: Beşiktaş'ta Anderson Talisca gelişmesi! Transferde flaş Alex Teixeira detayı...
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