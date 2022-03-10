Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...
Beşiktaş'ta forma giydiği 2016-17 sezonunda elde edilen Süper Lig şampiyonluğu ve Devler Ligi'nde yakalanan başarıda büyük pay sahibi olan Anderson Talisca, bir kez daha siyah-beyazlıların gündeminde.
Sezon başında Guangzhou'dan Al-Nassr'a 8 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olan Brezilyalı yıldız, bir süredir takım arkadaşları ve taraftarlarla problem yaşıyor.
Kartal ise sezon sonunda Suudi Arabistan ekibinden ayrılmaya hazırlanan 28 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.
5 MİLYON EURO'LUK TALEBİNDE İNDİRİME GİTMELİ
Haziranda 14 oyuncusunun kontratı bitecek olan Beşiktaş'ta, Alex Teixeira'ya da ülkesinden talipler mevcut.
Tecrübeli futbolcunun takımdan ayrılması halinde 2 milyon 750 bin maaş alanı açılacak. Siyahbeyazlı yönetim, bu parayı da Talisca için kullanmayı planlıyor.
Ancak bu transferin gerçekleşmesi, Anderson Talisca'nın 4.5-5 milyon Euro bandındaki kontrat talebinde indirime gitmesine bağlı.
BEŞİKTAŞ'TA SKORA 51 KEZ KATKI YAPTI
Futbola Bahia'nın altyapısında başlayan Anderson Talisca, 2014- 15 sezonunda Benfica'ya geldi.
Beşiktaş'ta 2 yıl kiralık olarak forma giyerken 80 maçta 37 gol ve 14 asistle skora 51 kez katkı sağladı.
2018'de Guangzhou Evergrande'ye 8 milyon Euro net maaşla transfer oldu.
Kazandığı para primlerle birlikte 20 milyon Euro'yu buldu. Son olarak Al Nassr'da oynanyan Talisca, kariyeri boyunca 282 resmi maça çıktı, 116 gol ve 37 asist üretti.