Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi sakatlarda son durum ne?
Giriş Tarihi: 12.3.2022 13:51 Son Güncelleme: 12.3.2022 13:59

Son dakika: Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi sakatlarda son durum ne?

Son dakika: Beşiktaş’ta Galatasaray derbisi öncesi sakatlarda son durum ne?

Son dakika: Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray ile kozlarını paylaşacak. Bu maçın hazırlıklarını sürdüren siyah beyazlılarda Josef de SouzaRıdvan YılmazMehmet TopalMiralem PjanicWelinton, Mert GünokOğuzhan Özyakup ve Atiba ile ilgili son gelişmeler belli oldu. İşte Galatasaray derbisi öncesinde Beşiktaş'ta yaşanan son gelişmeler...

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarına devam etti.

Vodafone Park'ta 15 dakikası basına açık idmana kendini iyi hissettiğini belirten Josef de Souza katılırken, dünkü antrenmanda adale zorlanması tespit edilen Rıdvan Yılmaz'ın yanı sıra üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Mehmet Topal ve tedavileri devam eden Miralem Pjanic, Welinton Souza ve Mert Günok katılmadı.

Ayrıca, Oğuzhan Özyakup ve Atiba Hutchinson bireysel çalışmalarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı ekip kar yağışı altında gerçekleştirilen idmanın basına açık bölümünde çeşitli pas ve top kapma çalışmaları yaptı.

Beşiktaş hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Telefondan çıkan yasak aşk: Karısının ihanetiyle şoka uğradı
SON DAKİKA HABERİ - Sağlık çalışanlarına ek gösterge düzenlemesi: Emekli maaşı ve maaşlarda artış yaşanacak
Mbappe derken PSG'de bir devir sona eriyor! Nasser Al-Khelaifi, yıldız futbolcunun üstünü çizdi
Son dakika: Fransız devleri, Fenerbahçeli yıldız için sıraya girdi! Sezon sonunda teklif yağacak
Zelenskiy uzlaşma için tek şartını açıkladı
Son dakika: Ali Koç için bomba sözler "Provokasyon kokan hareketlerle tehdit etti"
Son dakika: Vali Yerlikaya A Haber ekranlarında duyurdu! İstanbul’da turuncu alarm!
Rus alıcılar rotayı Türkiye’ye çevirdi
Son dakika: Barcelona'yı sallayan Kerem Aktürkoğlu için tarihi itiraf! Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin teklifini açıkladı | ÖZEL
Son dakika: Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza!
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi sakatlarda son durum ne?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA