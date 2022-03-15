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Giriş Tarihi: 15.3.2022 16:34 Son Güncelleme: 15.3.2022 16:58

Son dakika: Talisca'dan bomba karar! Beşiktaş'a transfer mi oluyor?

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Son dakika: Talisca’dan bomba karar! Beşiktaş’a transfer mi oluyor?

Son dakika haberleri... Suudi Arabistan'da takımı Al Nassr'da forma giyen eski Beşiktaşlı Anderson Talisca, flaş bir karar alarak takımdan ayrılmak istediği iddia edildi. Talisca'nın bu kararının ardından gözler Beşiktaş cephesine çevrildi. Geçtiğimi günlerde Talisca'yı takımda görmek istediğini açık bir şekilde ifade eden başkan Çebi, transferin sinyalini de vermişti. İşte Talisca'nın kararı ve transfer sözleri...

Bu sezon ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde hayal kırıklığı yaşayan Beşiktaş, dün de ezeli rakibi Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu ve 9 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

BEŞİKTAŞ YENİ GOLCÜ ARAYIŞINDA

Beşiktaş'ta bu sezon transfer edilen Belçikalı yıldız Michy Batshuayi ve Alex Teixeira istenile katkıyı veremedi. Beşiktaş yönetimi Batshuayi'yi önümüzdeki sezon için kadrosuna düşünmüyor. Alex Teixeira'nın da geleceği henüz net değil.

Yeni sezon kadro planlaması yapan ve bu doğrultuda yeni transfer yapmak isteyen Beşiktaş yönetimi kolları sıvadı. Özellikle gol yollarındaki sıkıntıyı gidermek adına golcü transferi yapmak istiyor.

TALİSCA KRİZİ BÜYÜYOR

Bir dönem Beşiktaş'ta oynayan ve taraftarın büyük beğenisini toplayan Brezilyalı yıldız Anderson Talisca, Suudi Arabistan'da yaşadıkları sebebiyle takımdan ayrılmak istiyor.

TALİSCA TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR

Takımdan ayrılmak istenen Talisca'nın eski takımı Beşiktaş'a gelmek istediği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Arap basını Al Kas ve Almowaten'in haberlerine göre Talisca, Al Nassr kulübünün Başkanı ile başkent Riyad'da bir araya gelecek.

Görüşmede, takımdan ayrılmak istemesi konusu görüşülecek. Aynı haberdeki iddiaya göre, Brezilyalı yıldız sözleşmesini feshetmek istiyor.

Al Nassr'ın taraftarları, çıkan haberlerin ardından Talisca'nın ayrılma olasılığına karşı sosyal medyada hoşnutsuzluklarını yoğun bir biçimde dile getiriyorlar.

AHMET NUR ÇEBİ'DEN TALİSCA SÖZLERİ

Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşayan Brezilya yıldız Talisca'nın adı son zamanlarda Beşiktaş ile anılıyor. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de geçtiğimiz günlerde Talisca için transfer sözlerinde bulunmuştu.

Oyuncuya takımda görmek istediğini açık bir şekilde ifade eden Ahmet Nur Çebi şunları söyledi: "Taraftarı mutlu edebilecek her şeyi yapmaya hazırız. Fakat getirdiğiniz oyuncunun maaşını ödeyemediğiniz zaman getirdiğiniz futbolcuya da zarar, kulübe de zarar, taraftara da eziyet oluyor."

"TALİSCA'YA HAYIR DEMEM"

"Dolayısıyla Talisca eğer Beşiktaş'ın bütçesine uygun tarzda oynamak isterse ben de koşar gider onu sırtımda buraya getiririm. Ama olmayacak duaya bugünden amin demem."

"Talisca'nın gelmesini isterim. Benim siyasi, mali, ticari politikalarımla olacaksa başım gözüm üstünde yeri var. Olmayacaksa Allah yolunu başka kulüplerde açık eylesin."

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