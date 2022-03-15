Bu sezon ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde hayal kırıklığı yaşayan Beşiktaş, dün de ezeli rakibi Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu ve 9 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
BEŞİKTAŞ YENİ GOLCÜ ARAYIŞINDA
Beşiktaş'ta bu sezon transfer edilen Belçikalı yıldız Michy Batshuayi ve Alex Teixeira istenile katkıyı veremedi. Beşiktaş yönetimi Batshuayi'yi önümüzdeki sezon için kadrosuna düşünmüyor. Alex Teixeira'nın da geleceği henüz net değil.
Yeni sezon kadro planlaması yapan ve bu doğrultuda yeni transfer yapmak isteyen Beşiktaş yönetimi kolları sıvadı. Özellikle gol yollarındaki sıkıntıyı gidermek adına golcü transferi yapmak istiyor.
TALİSCA KRİZİ BÜYÜYOR
Bir dönem Beşiktaş'ta oynayan ve taraftarın büyük beğenisini toplayan Brezilyalı yıldız Anderson Talisca, Suudi Arabistan'da yaşadıkları sebebiyle takımdan ayrılmak istiyor.
Görüşmede, takımdan ayrılmak istemesi konusu görüşülecek. Aynı haberdeki iddiaya göre, Brezilyalı yıldız sözleşmesini feshetmek istiyor.
Al Nassr'ın taraftarları, çıkan haberlerin ardından Talisca'nın ayrılma olasılığına karşı sosyal medyada hoşnutsuzluklarını yoğun bir biçimde dile getiriyorlar.
AHMET NUR ÇEBİ'DEN TALİSCA SÖZLERİ
Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşayan Brezilya yıldız Talisca'nın adı son zamanlarda Beşiktaş ile anılıyor. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de geçtiğimiz günlerde Talisca için transfer sözlerinde bulunmuştu.
Oyuncuya takımda görmek istediğini açık bir şekilde ifade eden Ahmet Nur Çebi şunları söyledi: "Taraftarı mutlu edebilecek her şeyi yapmaya hazırız. Fakat getirdiğiniz oyuncunun maaşını ödeyemediğiniz zaman getirdiğiniz futbolcuya da zarar, kulübe de zarar, taraftara da eziyet oluyor."
"TALİSCA'YA HAYIR DEMEM"
"Dolayısıyla Talisca eğer Beşiktaş'ın bütçesine uygun tarzda oynamak isterse ben de koşar gider onu sırtımda buraya getiririm. Ama olmayacak duaya bugünden amin demem."
"Talisca'nın gelmesini isterim. Benim siyasi, mali, ticari politikalarımla olacaksa başım gözüm üstünde yeri var. Olmayacaksa Allah yolunu başka kulüplerde açık eylesin."