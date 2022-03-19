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Giriş Tarihi: 19.3.2022 10:59 Son Güncelleme: 19.3.2022 11:47

Beşiktaş'a Artem Dovbyk'ten kötü haber! Karaveli'den flaş karar...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Beşiktaş’a Artem Dovbyk’ten kötü haber! Karaveli’den flaş karar...

Süper Lig'de derbide Galatasaray'a kaybeden Beşiktaş'a transferde kötü haber geldi. Yeni sezon için kadro planlamasına yoğunlaşan Kartal'ın transfer hedefinde olan Ukraynalı golcü Artem Dovbyk gelişmesi yaşandı. Ayrcaı Önder Karaveli, Kenan Karaman'a neşteri vurdu.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde hayal kırıklığı yaşayan ve ligde de zirveden uzak kalan Beşiktaş'ta yeni sezon için transfer çalışmaları devam ediyor. Beşiktaş'ta derbi sonrası da Önder Karaveli, Kenan Karaman için de flaş bir karar aldı.

ARTEM DOVBYK İŞTAH KABARTTI

Rusya'nın Ukrayna işgali sonrasında FIFA'nın, oyunculara yönelik kararı ile birlikte çok sayıda futbolcunun da ayrılık ihtimali belirdi. Dnipro 1'in santrforu Artem Dovbyk için daha önce Fenerbahçe ve Trabzonspor nabız yoklarken, Beşiktaş da devreye girdi. 24 yaşındaki 1.89'luk oyuncunun 31 Aralık 2024'e kadar kontratı bulunurken serbest kalma ihtimali ise iştah kabarttı.

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ OYUNCUNUN ŞARTLARINI ÖĞRENDİ

Ukrayna Milli Takımı formasını 6 kez giyen ve 2 gol bulan Dovbyk, bu sezon Dnipro 1 ile de 17 lig maçında 14 gol-5 asist katkısı sağlamıştı. Beşiktaş yönetimi, oyuncunun temsilcileri ile temas kurup şartlarını öğrenirken Dovbyk'ın istikametinin İtalya olacağı öğrenildi.

Ukraynalı forvete Serie A'dan Torino, Cagliari ve Verona'nın yakın ilgisi bulunurken tercihini bu yönde kullanacağı kaydedildi.

Türkiye Süper Lig kapısı şimdilik kapansa da Beşiktaş yönetimi, transfer döneminde yine de oyuncunun takibini bırakmayacak. 24 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 5 milyon Euro civarında.

G.Saray'a yenilen siyah-beyazlılar yara alırken, artık ligi Avrupa potasında bitirebilmek en önemli hedef. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin önceki gün tesislere giderek teknik heyet ve futbolcularla görüşmesi dikkatlerden kaçmadı.

KARAVELİ, KENAN'A NEŞTERİ VURDU

Teknik direktör Önder Karaveli Hatay maçı öncesi önemli kararlar aldı. Tecrübeli çalıştırıcı, G.Saray maçının ilk devresi bitmeden oyundan çıkardığı Kenan Karaman'ı kadroya dahil etmedi.

Derbide ilk 11'de olan Necip, Güven, Atiba, Can ve Umut'un da bugünkü mücadelede yedek soyunması bekleniyor.

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Beşiktaş'a Artem Dovbyk'ten kötü haber! Karaveli'den flaş karar...
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