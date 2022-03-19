Beşiktaş’a Artem Dovbyk’ten kötü haber! Karaveli’den flaş karar...

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde hayal kırıklığı yaşayan ve ligde de zirveden uzak kalan Beşiktaş'ta yeni sezon için transfer çalışmaları devam ediyor. Beşiktaş'ta derbi sonrası da Önder Karaveli, Kenan Karaman için de flaş bir karar aldı.