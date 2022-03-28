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Giriş Tarihi: 28.3.2022 19:29 Son Güncelleme: 28.3.2022 19:29

Milli takımdan Ahmet Çalık'ın ailesine ziyaret

AA
Milli takımdan Ahmet Çalık’ın ailesine ziyaret

A Milli Takım kafilesi, İtalya ile oynanacak özel maç için bulunduğu Konya'da, 11 Ocak'ta hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık'ın ailesine toplu taziye ziyaretinde bulundu.

TFF'den yapılan yazılı açıklamaya göre, A Milli Takım kafilesi, Ahmet Çalık'ın kardeşi Emir'i de eğitim gördüğü liseden alarak ziyaret için Çalık ailesinin evine geçti. Milli Takımlardan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, kafileyi karşılayan baba Ali Çalık'a A Milli Takım takım adına başsağlığı ve sabır diledi.

Açıklamada, Ali Çalık'ın da ziyaret dolayısıyla duygulandığı, tüm A Milli Takım'a teşekkür ettiği belirtildi. A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, teknik kadro ve aday kadroda bulunan tüm futbolcuların ziyarette yer aldığı bildirildi.

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Milli takımdan Ahmet Çalık'ın ailesine ziyaret
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