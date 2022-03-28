Milli takımdan Ahmet Çalık’ın ailesine ziyaret

Açıklamada, Ali Çalık'ın da ziyaret dolayısıyla duygulandığı, tüm A Milli Takım'a teşekkür ettiği belirtildi. A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, teknik kadro ve aday kadroda bulunan tüm futbolcuların ziyarette yer aldığı bildirildi.