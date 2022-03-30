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Giriş Tarihi: 30.3.2022 16:32 Son Güncelleme: 30.3.2022 16:33

Galatasaray, Karagümrük maçına odaklandı! Sofiane Feghouli bilmecesi…

AA
Galatasaray, Karagümrük maçına odaklandı! Sofiane Feghouli bilmecesi…

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray sahasında VavaCars Fatih Karagümrük’ü konuk edecek. Bu maçla birlikte ligin kalan 8 haftalık periyodunda çıkışa geçmek isteyen sarı kırmızılı ekip çalışmalara hız kesmeden devam etti. İşte antrenmandan görüntüler...

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başladı. Kuvvet çalışmalarıyla devam eden idmanda, ofansif aksiyonlar ve atak sonlandırma üzerinde duruldu. Antrenman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Gözündeki tedavi süreci kapsamında kontrol için ABD'ye giden Omar Elabdellaoui, İstanbul'a döndü. Norveçli futbolcu, günü bireysel programla tamamladı. Galatasaray, yarın sabah yapacağı antrenmanla Fatih Karagümrük müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

Cezayir Milli Takımı'nın Kamerun ile oynadığı play-off ilk müsabakasında forma giydikten sonra çıktığı antrenmanı tamamlayamayan ve rövanşta oynayamayan Sofiane Feghouli'nin durumu İstanbul'daki kontrollerin ardından belli olacak.

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Galatasaray, Karagümrük maçına odaklandı! Sofiane Feghouli bilmecesi…
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