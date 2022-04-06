Antalyaspor, altyapıda forma giyen Emre Uzun ile 3+2 yıllık sözleşme imzaladı.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine Yönetim Kurulu Üyesi Sezgin Özer, Emre Uzun ve genç futbolcunun ailesi katıldı. İmza töreninde konuşan Antalyaspor Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sezgin Özer, Emre'nin önünde Doğukan Sinik, Bünyamin Balcı ve Mustafa Erdilman gibi örnekler olduğunu hatırlatarak, "Kulübümüzün uzun vadeli projeleri var. Bunun en önemlisi altyapı.

İçinde bulunduğumuz konjonktürde mali ve idari anlamda doğru yapılanmamız gerekiyor. Bu anlamda ulusal ve uluslararası alanda altyapı anlamında çok ciddi görüşmeleriniz ve projelerimiz var. Emre'nin imzası da bunlardan biri. Camiamıza hayırlı olmasını dilerim" dedi.