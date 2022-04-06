Takımın beyni geri dönüyor

Trabzonspor'da uzun süreli sakatlığını atlatan Marek Hamsik, saha içi liderlik görevini yeniden üstlenecek. Beşiktaş maçının son 6 dakikasında forma giyen Slovak yıldız, kalan haftalarda ilk 11'deki yerini alacak. Abdullah Avcı ile de bir görüşme yapan Hamsik,dedi. 34 yaşındaki futbolcunun yanı sıra Vitor Hugo ve Ahmetcan Kaplan da iyileşti.ULAŞ ÖZDEMİREn büyük ilaç olacak!21. haftada oynanan Sivas karşılaşmasında sakatlandı ve sadece Konya maçının 71'inci dakikasında oyuna girdi ancak sakatlığı daha sıkıntılı hale geldi.Hamsik, orta sahada takımın beyni, hem oyunu hem de paslarıyla takımın hücum yönünü belirleyen isimdi. Hamsik'in yokluğunda Trabzonspor'un yaşadığı en büyük sıkıntı, özellikle 2. ve 3. bölgedeki bağlantı pas oyununu sağlıklı yapamamasıydı.