Takımın beyni geri dönüyor

Trabzonspor'da uzun süreli sakatlığını atlatan Marek Hamsik, saha içi liderlik görevini yeniden üstlenecek. Beşiktaş maçının son 6 dakikasında forma giyen Slovak yıldız, kalan haftalarda ilk 11'deki yerini alacak. Abdullah Avcı ile de bir görüşme yapan Hamsik, "Takıma yeniden katkı verebilecek olmakbenim için büyük bir mutluluk.Şampiyonluk yolunda üzerimedüşen ne ise yapmaya hazırım" dedi. 34 yaşındaki futbolcunun yanı sıra Vitor Hugo ve Ahmetcan Kaplan da iyileşti. Ayrıca cezasıbiten Bruno Peres formasına kavuşacak. 4 ismin yenidentakıma dönüşü teknik heyetin yüzünü güldürdü.
BİR GÖRÜŞ
ULAŞ ÖZDEMİR
En büyük ilaç olacak! Hamsik, 21. haftada oynanan Sivas karşılaşmasında sakatlandı ve sadece Konya maçının 71'inci dakikasında oyuna girdi ancak sakatlığı daha sıkıntılı hale geldi. Hamsik'siz Trabzonspor yoluna aynendevam etti ancak sıkıntılı anlar da yaşadı. Hamsik, orta sahada takımın beyni, hem oyunu hem de paslarıyla takımın hücum yönünü belirleyen isimdi. Hamsik'in yokluğunda Trabzonspor'un yaşadığı en büyük sıkıntı, özellikle 2. ve 3. bölgedeki bağlantı pas oyununu sağlıklı yapamamasıydı. GaziantepFK maçında Siopis, Bakasetas ve Djaniny'ninoynayamayacağını hesaba kattığımızda Hamsik'indönüşü en büyük ilaç olacak!