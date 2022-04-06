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Giriş Tarihi: 6.4.2022

Takımın beyni geri dönüyor

YUNUS EMRE SEL
Takımın beyni geri dönüyor

Trabzonspor’da Slovak yıldızın yanı sıra Vitor Hugo ve Ahmetcan Kaplan da tamamen iyileşti. Bruno Peres’in ise cezası sona erdi

Trabzonspor'da uzun süreli sakatlığını atlatan Marek Hamsik, saha içi liderlik görevini yeniden üstlenecek. Beşiktaş maçının son 6 dakikasında forma giyen Slovak yıldız, kalan haftalarda ilk 11'deki yerini alacak. Abdullah Avcı ile de bir görüşme yapan Hamsik, "Takıma yeniden katkı verebilecek olmak benim için büyük bir mutluluk. Şampiyonluk yolunda üzerime düşen ne ise yapmaya hazırım" dedi. 34 yaşındaki futbolcunun yanı sıra Vitor Hugo ve Ahmetcan Kaplan da iyileşti. Ayrıca cezası biten Bruno Peres formasına kavuşacak. 4 ismin yeniden takıma dönüşü teknik heyetin yüzünü güldürdü.

BİR GÖRÜŞ
ULAŞ ÖZDEMİR
En büyük ilaç olacak!
Hamsik, 21. haftada oynanan Sivas karşılaşmasında sakatlandı ve sadece Konya maçının 71'inci dakikasında oyuna girdi ancak sakatlığı daha sıkıntılı hale geldi. Hamsik'siz Trabzonspor yoluna aynen devam etti ancak sıkıntılı anlar da yaşadı. Hamsik, orta sahada takımın beyni, hem oyunu hem de paslarıyla takımın hücum yönünü belirleyen isimdi. Hamsik'in yokluğunda Trabzonspor'un yaşadığı en büyük sıkıntı, özellikle 2. ve 3. bölgedeki bağlantı pas oyununu sağlıklı yapamamasıydı. Gaziantep FK maçında Siopis, Bakasetas ve Djaniny'nin oynayamayacağını hesaba kattığımızda Hamsik'in dönüşü en büyük ilaç olacak!

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Takımın beyni geri dönüyor
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