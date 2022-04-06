Kalkavan&Kamışlı istifasını verdi

TFF'DE istifalar sürüyor. Geçtiğimiz hafta TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari ve Hukuk İşleri Sorumlusu Mehmet Baykan'ın istifa etmesinin ardından önceki gün de TFF Başkanı Nihat Özdemir'in görevi bıraktığı açıklanmıştı. TFF'de dün de Başkan Vekili Erhan Kamışlı ve Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan görevlerinden istifa etti. Merkez Hakem Kurulu Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg de önceki gün görevine devam etmeyeceğini bildirmişti.
TFF'DE SEÇİM 16 HAZİRAN'DA
NIHAT Özdemir'in istifasıyla seçim sürecine girilen Türkiye Futbol Federasyonu'nda yeni başkan 16 Haziran'da yapılacak seçimle belli olacak. Servet Yardımcı başkanlığında toplanan yönetim kurulu yaptığı açıklamada, "TFF OlağanüstüSeçimli ve Olağan GenelKurul Toplantısı'nın16 Haziran Perşembegünü saat 10.00'daAnkara'da yapılmasıkararlaştırılmıştır" denildi. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının, 17 Haziran Cuma günü aynısaatte ve aynı yerde yapılacağıduyuruldu.