"RONALDO TARİHİN GELMİŞ GEÇMİŞ EN BÜYÜK FUTBOLCUSU"

'Ronaldo ya da Messi ile anıları sorulan Şahin, sözlerini şöyle devam ettirdi: "Ronaldo ile aynı takımda oynadım. Onunla anılarım var. Almanya'da Dünya Kupası vardı. Ben de 16 yaşlarındaydım ve Ronaldo hayranıydım. Sponsorumdan Ronaldo ile tanıştırmamı istedim ve tanıştık. Bana bir tane forma hediye etmişti ve 5-6 sene sonra takım arkadaşı olduğumuzda o günü hatırladım. Bana 'O gün benimle aynı takımda olacağını söylemiştin. Gerçekleşmesine çok sevindim' demişti. Benim için çok çok büyük bir futbolcu. Tarihin gelmiş geçmiş en büyük futbolcusu belki ama insanlık anlamında çok güzel anılarım oldu onunla."

