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Giriş Tarihi: 27.4.2022 13:50 Son Güncelleme: 27.4.2022 13:55

Trabzonspor'dan duygulandıran mesaj! "Mutluluğa kurşun sıkma"

İHA
Trabzonspor’dan duygulandıran mesaj! Mutluluğa kurşun sıkma

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşmasına 1 puan kalan lider Trabzonspor, şampiyonluk kutlamaları esnasında silahla ateş açılmaması için yürüttüğü "Mutluluğa kurşun sıkma" kampanyası için duygu dolu bir video yayınladı. İşte tüm detaylar...

Süper Lig'de şampiyonluğuna 1 puan uzaklıkta olan Trabzonspor, kutlamalarda silahla ateş açılmaması için yürütülen 'Mutluluğa kurşun sıkma' kampanyasına, içerisinde bordo mavili camiayla özdeşleşen vefat etmiş isimlerin de temsili olarak canlandırıldığı videoyla dikkati çekti.

Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftası öncesinde şampiyonluğu garantilemeye çok yaklaşan Trabzonspor'da bir yandan erken kutlama heyecanı sürerken, diğer yanda da kutlamalarda ateş açılmaması için yürütülen 'Mutluluğa kurşun sıkma' kampanyasına sıkça vurgular yapılıyor. Farkındalık oluşturup, kampanyaya destek veren Trabzonspor Kulübü, sosyal medya hesabından yeni videolu paylaşımda bulunarak, 'Mutluluğa kurşun sıkma' kampanyasına yeniden dikkati çekti. İçerisinde bordo mavili camiayla özdeşleşen vefat etmiş isimlerin de temsili olarak canlandırıldığı video, paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü.

Trabzonspor'un izleyenleri duygulandıran paylaşımına da, "Dozer Cemil, Eren Bülbül, Kazım Koyuncu, Mustafa Çelik, Nazmiye Nine, Özkan Sümer ve daha niceleri... Şampiyonluk kutlamalarında aramızda olmayanları saygıyla anıyor, yanımızda olanlara coşkuyla sarılıyoruz. #MutluluğaKurşunSıkma" notunu düştü

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Trabzonspor'dan duygulandıran mesaj! "Mutluluğa kurşun sıkma"
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