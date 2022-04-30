Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor taraftarları şehir merkezinde toplanmaya başladı
Giriş Tarihi: 30.4.2022 14:22

Trabzonspor taraftarları şehir merkezinde toplanmaya başladı

Trabzonspor taraftarları şehir merkezinde toplanmaya başladı

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor ile yapacağı maçla şampiyonluğu matematiksel olarak garantilemek isteyen Trabzonspor'da taraftarlar, şehir merkezinde toplanmaya başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında bu akşam sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçla şampiyonluğu matematiksel olarak garantilemek isteyen Trabzonspor'da taraftarlar, şehir merkezinde toplanmaya başladı.

Bordo-mavili taraftarlar, sabahın erken saatlerinden itibaren 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na gelmeye başladı. Formalarını giyen binlerce taraftar, takımları lehine tezahürat yaptı.

Taraftarlar, ellerindeki Trabzonspor bayraklarını ve atkılarını sallayarak şampiyonluk sloganları attı.

Bordo-mavili taraftarlar, coşkularını zaman zaman davul çalarak ve marşlar söyleyerek gösterdi.

Taraftarların maçı izleyebilmeleri için 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı ile Avni Aker Millet Bahçesi'ne de dev ekranlar kuruldu.

Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor arasında Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: CHP’li belediyenin acımasızlığı yatağa düşürdü! Felç eden haciz
SON DAKİKA: Suudi basınından Erdoğan’ın ziyaretine yoğun ilgi
İstanbul Beylikdüzü'nde iki metrobüs çarpıştı! Yaralılar var: Kazanın detayları ortaya çıktı
Hem kaymakam hem evimizin kızı! Tüm ilçenin gönlünü fethetti
Otel odasında İmamoğlu ile gergin anlar
Ankara’nın hanım ağası iş başında! Fuhuş, uyuşturucu, silah kaçakçılığı... Dolandırıcılık yaparken bacağından oldu
SON DAKİKA: Ankara'dan Atina'ya tatbikat yanıtı!
Şarkıcı Alişan Kadir Gecesi'nde içkili paylaşım yapan Pegasus çalışanlarına ateş püskürdü: Kimse dinime küfür edemez!
Nereye mi gidiyoruz?
Son dakika: Cumhur İttifakı teklif etmişti! Ekrem İmamoğlu'ndan öğrencilere veto
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor taraftarları şehir merkezinde toplanmaya başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA