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Giriş Tarihi: 2.5.2022 16:49 Son Güncelleme: 2.5.2022 16:55

Dünyanın önde gelen kulüplerinden Ramazan Bayramı mesajı

AA
Dünyanın önde gelen kulüplerinden Ramazan Bayramı mesajı

Dünyanın önde gelen futbol kulüpleri, sosyal medya hesaplarından Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı. PSG de Mbappe ve Hakimi'nin yer aldığı bir video paylaştı ve Mbappe baklavanın hangi ülkeye ait olduğunu tahmin etti.

İngiltere Futbol Federasyonu'nun yanı sıra İngiltere Premier Lig'den Chelsea, Manchester City, Liverpool, Manchester United, Arsenal ve Tottenham, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların bayramını kutlayan paylaşımlar yaptı.

İtalya Serie A'dan Juventus, Milan, Napoli, Almanya Bundesliga'dan Bayern Münih, Borussia Dortmund, İspanya La Liga'dan Barcelona, Sevilla, Fransa Ligue 1'den Paris Saint-Germain kutlama mesajları yayımladı.

Dünya futbolunun çatı kuruluşu FIFA da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, bütün takipçilerinin bayramını tebrik etti.

PSG de Mbappe ve Hakimi'nin yer aldığı bir video paylaştı ve Mbappe baklavanın hangi ülkeye ait olduğunu tahmin etti.

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Dünyanın önde gelen kulüplerinden Ramazan Bayramı mesajı
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