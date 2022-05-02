Dünyanın önde gelen kulüplerinden Ramazan Bayramı mesajı

İngiltere Futbol Federasyonu'nun yanı sıra İngiltere Premier Lig'den Chelsea, Manchester City, Liverpool, Manchester United, Arsenal ve Tottenham, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların bayramını kutlayan paylaşımlar yaptı.

İtalya Serie A'dan Juventus, Milan, Napoli, Almanya Bundesliga'dan Bayern Münih, Borussia Dortmund, İspanya La Liga'dan Barcelona, Sevilla, Fransa Ligue 1'den Paris Saint-Germain kutlama mesajları yayımladı.

Dünya futbolunun çatı kuruluşu FIFA da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, bütün takipçilerinin bayramını tebrik etti.

PSG de Mbappe ve Hakimi'nin yer aldığı bir video paylaştı ve Mbappe baklavanın hangi ülkeye ait olduğunu tahmin etti.

PSG'den bayram paylaşımı! Mbappe, tatlıların ülkesini tahmin etmeye çalıştı, ilk tercihi Türkiye oldu | Video