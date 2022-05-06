Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Şampiyon Trabzonspor Hatayspor deplasmanında! İlk 11'ler belli oldu
Giriş Tarihi: 6.5.2022 18:49 Son Güncelleme: 6.5.2022 19:02

Son dakika: Şampiyon Trabzonspor Hatayspor deplasmanında! İlk 11'ler belli oldu

Son dakika: Şampiyon Trabzonspor Hatayspor deplasmanında! İlk 11’ler belli oldu

Son dakika: Süper Lig’de 36. haftanın açılış maçında şampiyon Trabzonspor, zorlu Hatayspor deplasmanında sahaya çıkıyor. İlk maçı 2-0 kazanan Trabzonspor bu maçı da kazanarak yenilmezlik serisini devam ettirmek istiyor. Hatayspor ise 6 haftalık galibiyet hasretine son vermek istiyor. İki takımın ilk 11’i belli oldu.

Geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, Süper Lig'in 36. haftasında Hatayspor'a konuk oluyor. Trabzonspor 5 maçlık yenilmezlik serisini devam ettirmek isterken, Hatayspor ise 6 haftalık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Maç öncesi iki takımın 11'i belli oldu.

Hatayspor: Munir, Sadık, Isaac, Burak, Samuel, Onur, Mehdi, Dylan, Saba, Ayoub, Bertuğ

Trabzonspor: Uğurcan, İsmail, Serkan, Hugo, Ahmetcan, Berat, Murat Cem, Bakasetas, Yusuf, Kouassi, Djaniny

İKİ TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE

Hatayspor'un resmi maçlarda yenemediği takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Trabzonspor (5B 6M). Hatay ekibi, bordo-mavililer ile oynadığı son dört karşılaşmanın üçünden mağlup ayrıldı (1B).

Süper Lig'de Hatayspor ile oynadığı üç maçı da kaybetmeyen Trabzonspor'un (2G 1B) bu sezon en üst ligde boy gösteren takımlar arasında 4+ kez karşılaşıp yenilmediği iki rakibi bulunuyor: Gaziantep FK (3B 3G) & Fatih Karagümrük (5G 1B).

Evinde oynadığı son üç Süper Lig maçını kazanamayan Hatayspor (2B 1M), en üst ligde daha uzun bir galibiyet hasretini sadece bir kez yaşadı (Ocak-Şubat 2021 arasında 4 maç).

EN ÇOK OKUNANLAR

Kiracılar dikkat! Ev sahiplerinin yeni oyunu ‘tadilat’
SON DAKİKA: Atilla Taş’tan Canan Kaftancıoğlu’na olay sözler: Nefret ediyorum artık sizden…
SON DAKİKA: Başsavcılık terör örgütünün tomografisini çekti! İşte FETÖ'nün inine giriş şartları... Korkunç itiraflar
Alman basını: Ekonomide Türkiye mucizesi
SON DAKİKA: Eşi benzeri görülmemiş dava! Rus sevgilisi evlilik teklifini reddedince...
Son Dakika Haberi: SGK'lıya sıfır faizli konut kredisi! Hükümetin desteğinden kimler yararlanabiliyor?
SON DAKİKA: İstanbul Ataşehir'de kadın cinayeti: Yapma yapma diye çığlık attı
Son dakika haberi | Devlet Bahçeli'den Ümit Özdağ'a tepki: Küstah bir tertip, beyhude bir çırpınıştır!
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı yeni uygulamayı duyurdu! Tüm hastanelere gönderildi
SON DAKİKA: Rus generallerin suikastı iddiası dünya gündemine bomba gibi düşmüştü… Pentagon’dan flaş açıklama!
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Şampiyon Trabzonspor Hatayspor deplasmanında! İlk 11'ler belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA