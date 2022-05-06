Son dakika: Şampiyon Trabzonspor Hatayspor deplasmanında! İlk 11’ler belli oldu

İKİ TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE

Hatayspor'un resmi maçlarda yenemediği takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Trabzonspor (5B 6M). Hatay ekibi, bordo-mavililer ile oynadığı son dört karşılaşmanın üçünden mağlup ayrıldı (1B).

Süper Lig'de Hatayspor ile oynadığı üç maçı da kaybetmeyen Trabzonspor'un (2G 1B) bu sezon en üst ligde boy gösteren takımlar arasında 4+ kez karşılaşıp yenilmediği iki rakibi bulunuyor: Gaziantep FK (3B 3G) & Fatih Karagümrük (5G 1B).

Evinde oynadığı son üç Süper Lig maçını kazanamayan Hatayspor (2B 1M), en üst ligde daha uzun bir galibiyet hasretini sadece bir kez yaşadı (Ocak-Şubat 2021 arasında 4 maç).