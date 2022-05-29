Tartışmasız kral Real!

Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı dün gece Stade de France'ta yaşandı. Paris'e gelene kadar PSG ve Manchester City'yi saf dışı bırakan Real Madrid dev finalde Liverpool'u da 1-0 yenerek en büyük kupanın sahibi oldu.Maça daha etkili başlayan Liverpool, 14. dakikada Salah ile kaleyi yokladı. 20'de Mane uzaktan şansını denedi.43'te Real Madrid adına Benzema topu ağlara gönderdi ancak 3 dakikalık VAR incelemesinden ofsayt kararı çıktı.Kırmızılar, bastırmaya devam etti. Maç Salah- Courtois düetine döndü… 30 yaşındaki Belçikalı file bekçisi kalesinde duvar örüp kupayı takımına getirdi.Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti, bu kupayla tek başına tarihe geçti. İtalyan çalıştırıcı, 2003 ve 2007'de Milan, 2014'te de Real Madrid'i Şampiyonlar Ligi zaferine taşımıştı. Turnuvadaki 5. finaline çıkan 62 yaşındaki hoca, 4. şampiyonluğa ulaşarak Bob Paisley ve Zinedine Zidane'ı (3) geride bırakıp Şampiyonlar Ligi'ni en fazla kazanan teknik direktör rekorunu kırdıTV 8 ve Exxen'den yayınlanan finali Fatih Terim yorumladı. İmpataror'un dikkat çeken bazı tespitleri şöyle:Benzema sadece gol atmıyor. Oyun kurulumunda derine inmesi ve hücum organizasyonlarını yönlendirmesi, takımının en güçlü atak aksiyonu.Klasik Liverpool kendi oyunundan taviz vermiyor. Baskıya devam ediyor. Takımın boyunu kısaltmak zorundasınız yoksa topu başka türlü alamazsınız.Liverpool'un eksiği beklerini oyuna sokamaması.Real Madrid galiba yine son dakikaları bekliyor. Son dakikaları seviyorlar.Real Madrid Avrupa tılsımı en fazla olan kulüp.. Kaleci Courtois, direkler… (Mane'nin direkten dönen topu için).Gerek gruplarda gerekse gruplardan sonra güçlü takımları eleyen Real Madrid hakkı olan kupayı kazandı.ŞAMPIYONLAR Ligi finaline ev sahipliği yapan Fransa, Avrupa'nın futbolda uluslararası düzeydeki en büyük organizasyonunu eline yüzüne bulaştırdı.Çocukların da olduğu bölgelerde polis biber gazı kullandı. Maça binlerce kaçak taraftar girerken, biletli olan birçok seyirci dışarıda kaldı.Maçın yorumcusu Fatih Terim, "diye konuştu.