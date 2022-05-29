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Giriş Tarihi: 29.5.2022

Tartışmasız kral Real!

Tartışmasız kral Real!

Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool’u mağlup eden Real Madrid, zafere uzanıp dev kupayı 14. kez müzesine götürdü. Tek golü Vinicius Junior atarken, Courtois da kalesinde devleşti

Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı dün gece Stade de France'ta yaşandı. Paris'e gelene kadar PSG ve Manchester City'yi saf dışı bırakan Real Madrid dev finalde Liverpool'u da 1-0 yenerek en büyük kupanın sahibi oldu. İspanyol ekibi, dünkü zaferle 14. kez Devler Ligi şampiyonu olmayı başardı. Maça daha etkili başlayan Liverpool, 14. dakikada Salah ile kaleyi yokladı. 20'de Mane uzaktan şansını denedi. Kaleci Courtois müthiş bir kurtarışa imza attı. 43'te Real Madrid adına Benzema topu ağlara gönderdi ancak 3 dakikalık VAR incelemesinden ofsayt kararı çıktı. 59'da Valverde'nin ortasında arka direkte kendini unutturan Vinicius Junior, Beyaz Şimşekler'i öne geçiren golü kaydetti. Kırmızılar, bastırmaya devam etti. Maç Salah- Courtois düetine döndü… 30 yaşındaki Belçikalı file bekçisi kalesinde duvar örüp kupayı takımına getirdi. Real Madrid, Ukrayna'da 2018 finalinde devirdiği Liverpool'u dün Paris'te de nakavt edip rövanşı vermedi.

REKORTMEN!
Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti, bu kupayla tek başına tarihe geçti. İtalyan çalıştırıcı, 2003 ve 2007'de Milan, 2014'te de Real Madrid'i Şampiyonlar Ligi zaferine taşımıştı. Turnuvadaki 5. finaline çıkan 62 yaşındaki hoca, 4. şampiyonluğa ulaşarak Bob Paisley ve Zinedine Zidane'ı (3) geride bırakıp Şampiyonlar Ligi'ni en fazla kazanan teknik direktör rekorunu kırdı



TERİM'DEN FİNAL İNCİLERİ..
Real Madrid'in Avrupa tılsımı var
TV 8 ve Exxen'den yayınlanan finali Fatih Terim yorumladı. İmpataror'un dikkat çeken bazı tespitleri şöyle:
Benzema sadece gol atmıyor. Oyun kurulumunda derine inmesi ve hücum organizasyonlarını yönlendirmesi, takımının en güçlü atak aksiyonu.
Klasik Liverpool kendi oyunundan taviz vermiyor. Baskıya devam ediyor. Takımın boyunu kısaltmak zorundasınız yoksa topu başka türlü alamazsınız.
Liverpool'un eksiği beklerini oyuna sokamaması.
Real Madrid galiba yine son dakikaları bekliyor. Son dakikaları seviyorlar.
Real Madrid Avrupa tılsımı en fazla olan kulüp.. Kaleci Courtois, direkler… (Mane'nin direkten dönen topu için).
Gerek gruplarda gerekse gruplardan sonra güçlü takımları eleyen Real Madrid hakkı olan kupayı kazandı.

PARİS'TE DEV SKANDAL
ŞAMPIYONLAR Ligi finaline ev sahipliği yapan Fransa, Avrupa'nın futbolda uluslararası düzeydeki en büyük organizasyonunu eline yüzüne bulaştırdı. Stade France'a kaçak giren taraftarların stat dışında polisle çatışması nedeniyle karşılaşma tam 3 kez ertelendi. Çocukların da olduğu bölgelerde polis biber gazı kullandı. Maça binlerce kaçak taraftar girerken, biletli olan birçok seyirci dışarıda kaldı. TSİ 22.00'de start alması gereken final, 22.36'da oynandı. UEFA, bu skandal olayla ilgili soruşturma başlattı. Maçın yorumcusu Fatih Terim, "Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Organizasyon olarak bizim ülkemiz buralardan çok ilerde. Kendimizi hiç yabana atmayalım" diye konuştu.

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Tartışmasız kral Real!
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