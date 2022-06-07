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Giriş Tarihi: 7.6.2022 09:54

Fenerbahçe, Ozan TufanAntalyaspor ve Konyaspor'a önerdi!

Fenerbahçe, Ozan Tufan’ı Antalyaspor ve Konyaspor’a önerdi!

Antalyaspor’dan Bünyamin ve Doğukan, Konyaspor’dan Abdülkerim ile Amir’i isteyen Fenerbahçe, her iki kulübe de Ozan Tufan’ı önerdi.

Fenerbahçe'de sağ bek ve sol kanat için arayışlar sürerken sarı-lacivertlilerin gündemine Antalyaspor'un iki genç ismi Bünyamin Balcı (22 yaşında sağ bek) ve Doğukan Sinik (23 yaşında sol kanat) geldi. Bu iki futbolcu için Güney ekibine, İsmail Kartal döneminde kadro dışı bırakılan Ozan Tufan takasta önerildi. Sarı-lacivertliler ayrıca bonservis bedeli ödemeyi düşünüyor. Bunun için pazarlıklar sürüyor.

EMRE BELÖZOĞLU DA TUFAN'I İSTİYOR!
Fenerbahçe, stoper Abdülkerim Bardakçı ve ön libero Amir Hadziahmetovic için de aynı şekilde Ozan'ı Konyaspor'a takas olarak önerdi. Yeşil-beyazlı kulüp de Antalyaspor gibi oyuncunun takasına olumlu baktı. Jesus'un da ismi geçen futbolculara onay verdiği gelen bilgiler arasında. Bu arada Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun da Ozan Tufan'ı istediği belirtildi. 27 yaşındaki oyuncunun tercihi de transferde etkili olacak.

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Fenerbahçe, Ozan Tufan'ı Antalyaspor ve Konyaspor'a önerdi!
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