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Giriş Tarihi: 21.6.2022 10:14

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş ve Galatasaray'ın istediği Onyekuru'nun bonservisi belli oldu

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş ve Galatasaray’ın istediği Onyekuru’nun bonservisi belli oldu

Son dakika transfer haberleri: Yunanistan Ligi ekibi Olimpiakos'un, Süper Lig kulüpleri Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündemine gelen Henry Onyekuru'nun bonservis bedeli belli oldu.

Olympiakos, geçen sezon Monaco'dan kadrosuna kattığı Henry Onyekuru'nun bonservis bedelini belirledi.

Daily Post'ta yer alan habere göre; Yunan ekibi teknik direktör Pedro Martins'in planları arasında yer almayan Nijeryalı kanat oyuncusu için 5 milyon euro'luk bir bonservis geliri bekliyor.

25 yaşındaki futbolcuyla Galatasaray ve Beşiktaş'ın ilgilendiğinin altı çizilirken, Onyekuru'nun 3 kez kiralandığı Galatasaray ile yakın ilişkileri olduğu vurgulandı.

Geçen yaz Olympiakos'un Monaco'dan 4.5 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Onyekuru, Yunan temsilcisinde 27 maçta sahaya çıkarken 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş ve Galatasaray'ın istediği Onyekuru'nun bonservisi belli oldu
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