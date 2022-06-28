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Giriş Tarihi: 28.6.2022 14:42 Son Güncelleme: 28.6.2022 14:44

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray El Shaarawy sürprizi! Roma ayrılığa sıcak bakıyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray El Shaarawy sürprizi! Roma ayrılığa sıcak bakıyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Abdülkerim transferinin ardından hücum hattına yeni bir takviye daha yapmayı planlayan sarı kırmızılılar İtalya'dan sürpriz bir ismi gündemine aldı. Son olarak Roma forması giyen El Shaarawy ile ilgilenen Galatasaray forvet hattını yıldız bir isimle süslemek istiyor.

Abdülkerim transferini duyuran Galatasaray, rotasını hücum attına çevirdi. İtalyan basınının iddiasına göre Galatasaray 29 yaşındaki Romalı forvet oyuncusunu gündemine aldı.

İtalyan Teleradiostereo'da yer alan habere göre Galatasaray, sözleşmesi 2023'te sona erecek olan Stephan El Shaarawy ile ilgileniyor.

AYRILMAK İSTİYOR

İtalyan oyuncunun son yıllarda yedek kulübesine mahkum olması canını sıkıyor El Shaarawy oynayacağı takıma gitmek istiyor.

Roma, sözleşmesinin gelecek yıl sona ereceği için İtalyan forvetin geleceği hakkında henüz bir karar vermedi.

SAKATLIKLAR ENGELLEDİ

21/22 sezonuna iyi bir başlangıç yaptıktan sonra El Shaarawy, Mourinho'nun takımında daha belirgin bir rol üstlenmesini engelleyen bir dizi sakatlık yaşadı. Eski Milan oyuncusu Roma formasıyla bu sezon 27 lig maçında forma giydi ve 3 gol kaydetti.

ROMA DA AYRILIĞA SICAK

Bu arada El Shaarawy, İtalya'dan ve yurtdışından ilgi görüyor. Oyuncunun maaş yükünden kurtulmak isteyen Roma, El Shaarawy'nin takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor.

29 yaşındaki İtalya Milli takımı oyuncusu oyuncusu 3 milyon Euro'nun üzerinde kazanıyor. Galatasaray İtalyan milli oyuncuyu transferi durumunda kadrosundan bir forvet oyuncusuyla yollarını ayıracak.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray El Shaarawy sürprizi! Roma ayrılığa sıcak bakıyor
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