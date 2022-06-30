Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Antalyaspor, Ömer Toprak'ı 2 yıllığına kadrosuna kattı
Giriş Tarihi: 30.6.2022 14:45

Antalyaspor, Ömer Toprak'ı 2 yıllığına kadrosuna kattı

AA
Antalyaspor, Ömer Toprak’ı 2 yıllığına kadrosuna kattı

Antalyaspor, Werder Bremen ile yollarını ayıran 32 yaşındaki stoper Ömer Toprak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Ömer Toprak'ı 2 yıllığına renklerine bağladı.

Geçen sezon Almanya İkinci Futbol Ligi takımlarından Werder Bremen formasını giyen Ömer için Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

Törende konuşan Antalyaspor Kulübü Asbaşkanı Emrah Çelik, Ömer Toprak transferini futbol sorumlusu Nuri Şahin'in isteği üzerine gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çelik, sezon öncesi üçüncü transferleri olan Toprak'ın da kırmızı-beyazlı takıma faydalı olacağına inandıklarını kaydetti.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayer Leverkusen, Freiburg ve Borussia Dortmund forması da giyen Ömer ise Antalyaspor'a transferinden dolayı mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Antalyaspor'a transferini kendisi için "yeni bir heyecan" olarak nitelendiren Ömer, "Doğru karar verdiğime inanıyorum. Ülkemde futbol oynamak istiyorum. Antalyaspor'u daha iyi yerlere getirmek için tecrübelerimi takımıma, takım arkadaşlarıma iletmek istiyorum." dedi.

Ömer, Nuri Şahin'in arkadaşı olduğunu, bu saatten sonra kendisini hocası olarak göreceğine dikkati çekerek, "Nuri hocayla bu dördüncü karşılaşmamız oldu. Bana birkaç teklif vardı. Antalyaspor'la kendimi daha iyi hissettim. Transferimin ülkeme olması beni mutlu etti. Ülkemde kendimi ispatlamak istiyorum. Tesis, stat olarak çok profesyonel bir kulüple karşılaştım. Bu tesis Avrupa'da çok bulunmaz." diye konuştu.

Öte yandan, kırmızı-beyazlı kulüp, Ömer Toprak transferi için klip hazırladı.

Ömer Toprak, kulübün sosyal medyasında yer alan klipte iddialı açıklamalarda bulundu.

"Büyük hedeflere ulaşmak, son düdük çalana kadar takımını savunmak ve birlikte kazanmak için cesurların safında yer almak gerekir." diyen Ömer, ayrıca "Kararlarımı alırken cesur olmam gerektiğini bilerek büyüdüm. Elbette hatalarımız olacak. Elbette tökezleyeceğiz ama devam etmek için yine cesur olmaya ihtiyacımız var. Çünkü beni ayakta tutan cesurların takımında yer almak. Ben Ömer Toprak. Geldim, gördüm ve birlikte kazanacağız." ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

LGS sonuçları erişime açıldı! MEB ile LGS lise sınav sonuçları 2022 sorgulama ekranı
SON DAKİKA: Asgari ücret açıklanıyor! Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyuracak: Asgari ücrete zam ne kadar olacak? 2022 Temmuz zammı için 3'lü formül masada!
Survivor All Star'da finale bir adım kaldı; finalistler belli oldu! Survivor kim elendi? İşte elenen isimler ve finalistler
Survivor 2022 şampiyonu kim oldu, büyük ödülü kim kazandı? Survivor 2022 şampiyonu belli oluyor!
Emekli maaş zammı yüzde 40'ın üzerinde gelecek! 2022 SSK ve BAĞ-KUR en düşük emekli zammı ne kadar olacak?
SON DAKİKA | Asgari ücret zammı için kritik gün geldi: Asgari ücrete zam bugün mü açıklanacak? 2022 asgari ücret temmuz zammı oranı ne kadar olacak?
Lise taban puanları 2022: MEB LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları 2022 listesi belli oldu mu?
Son Dakika: Temmuz zammı ve 7 tabloda tüm yeni emekli-memur maaşları! Zam farkı 2.780 lirayı aştı: Asgari ücret zammı ve en düşük emekli-memur maaşı ne kadar olacak?
SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyeleri ödemeler belli oldu: Bayram ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak?
SON DAKİKA: Maymun Çiçeği Hastalığı Türkiye'de! Bakan Koca'dan açıklama! Maymun Çiçeği Hastalığı hangi ilde görüldü?
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalyaspor, Ömer Toprak'ı 2 yıllığına kadrosuna kattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA