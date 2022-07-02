Rıdvan Yılmaz’a Tottenham kancası!

Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz, Eintracht Frankfurt'a transfer olmak için gün sayarken, kulüpler arasında ödeme konusunda anlaşmazlık çıktı.
Alman basınından Frankfurter Neue Presse'de yer alan haberde şu ifadeler yer aldı:
"Bundesliga ekibi bonservis bedelini taksitle ödemek istiyor ancak Beşiktaş buna istekli görünmüyor."
Masaya önce 3 milyon Euro'luk teklifle gelen Frankfurt, Beşiktaş'ın 10 milyon Euro'da ısrar etmesi üzerine teklifini 1 milyonu performans bonusu olmak üzere 6.5 milyon Euro ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay olarak güncellemişti. Bu gelişmenin ardından Tottenham'ın devreye girdiği de iddia edildi.