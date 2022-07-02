Rıdvan Yılmaz’a Tottenham kancası!

Masaya önce 3 milyon Euro'luk teklifle gelen Frankfurt, Beşiktaş'ın 10 milyon Euro'da ısrar etmesi üzerine teklifini 1 milyonu performans bonusu olmak üzere 6.5 milyon Euro ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay olarak güncellemişti. Bu gelişmenin ardından Tottenham'ın devreye girdiği de iddia edildi.

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