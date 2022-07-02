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Giriş Tarihi: 2.7.2022 11:25 Son Güncelleme: 2.7.2022 11:57

Rıdvan Yılmaz'a Tottenham kancası!

SPOR SERVİSİ
Rıdvan Yılmaz’a Tottenham kancası!

Beşiktaş'ın Eintracht Frankfurt ile transfer ödemelerinde anlaşmazlık yaşadığı Rıdvan Yılmaz için Premier Lig devi Tottenham devreye girdiği iddia edildi.

Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz, Eintracht Frankfurt'a transfer olmak için gün sayarken, kulüpler arasında ödeme konusunda anlaşmazlık çıktı.

Alman basınından Frankfurter Neue Presse'de yer alan haberde şu ifadeler yer aldı:

"Bundesliga ekibi bonservis bedelini taksitle ödemek istiyor ancak Beşiktaş buna istekli görünmüyor."

Haberde, 21 yaşındaki sol bekin Almanya'ya transfer kararı almasını Frankfurt'un koz olarak elinde tuttuğuna da vurgu yapıldı.

Masaya önce 3 milyon Euro'luk teklifle gelen Frankfurt, Beşiktaş'ın 10 milyon Euro'da ısrar etmesi üzerine teklifini 1 milyonu performans bonusu olmak üzere 6.5 milyon Euro ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay olarak güncellemişti. Bu gelişmenin ardından Tottenham'ın devreye girdiği de iddia edildi.

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Rıdvan Yılmaz'a Tottenham kancası!
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