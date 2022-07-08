Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe’de Arao için son tarih belli oldu! Welington transferinde flaş gelişme...

Flamengo, önceki gün Arturo Vidal'i transfer ederek orta saha rotasyonunu genişletti. Brezilya kulübü artık Willian Arao'nun satışına onay verecek konumda. William Carvalho'nun bonservisinde indirime gitmeyen Real Betis ile anlaşma sağlayamayan sarı lacivertliler, oyuncunun yüksek maaşı nedeniyle de transferde geri adım attı.

6 numara için Fenerbahçe'nin önceliği 29 yaşındaki Arao oldu. Hala Fenerbahçe'nin 3 milyon Euro'luk teklifini inceleyen Flamengo, 14 Temmuz'da oynanacak Brezilya Kupası son 16 maçı sonrasına tarih verdi.

WELINGTON'DA SON GELİŞME

Fenerbahçe'de sol bek arayışlarında ön plana çıkan Welington isminde kulübünün yüksek bonservis beklentisi transferin önünü tıkıyor. Sarı-lacivertliler, 21 yaşındaki sol bek için 3 milyon Euro bonservis önerdi. Ancak Sao Paulo oyuncu için 7 milyon Euro talep etti. Welington, Fenerbahçe'nin sol bek listesinde ilk sırada yer alıyor.