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Giriş Tarihi: 18.7.2022 22:49 Son Güncelleme: 18.7.2022 22:56

Son dakika: Fatih Karagümrük, Mbaye Diagne'yi resmen açıkladı!

Son dakika: Fatih Karagümrük, Mbaye Diagne’yi resmen açıkladı!

Galatasaray, Mbaye Diagne'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak fesh edildiğini KAP'a bildirdi. Karagümrük, Mbaye Diagne'yle 1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklama şöyle:

"Senegalli forvet oyuncusu Mbaye Diagne'yi 1 sezonluğuna kadromuza kattık. Diagne, kariyerinde Türkiye Süper Ligi, Belçika Pro Ligi, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası olmak üzere 4 kupa kazandı. 2018-19 sezonunda 30 golle Türkiye Süper Ligi gol kralı olan Mbaye Diagne, kariyerine Karagümrük forması altında devam edecek."

GALATASARAY DIAGNE'YE VEDA ETTİ

Galatasaray, oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı ve resmi sosyal medya hesaplarından oyuncuya veda etti. Sarı-kırmızılı kulüp, "Her şey için teşekkürler Mbaye Diagne!" notunu paylaştı.

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Son dakika: Fatih Karagümrük, Mbaye Diagne'yi resmen açıkladı!
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