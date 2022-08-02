Antalya Stadı’nın yeni adı Corendon Airlines Park Antalya oldu

TSYD Levent Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin, Antalyaspor Asbaşkanı Berkay Bahar ve Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer ile davetliler katıldı.

Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin, Antalya'nın iki güçlü markasının iş birliğinin öneminin altını çizerek, "Antalya'nın 1966'dan bu yana en büyük markası olan Antalyasporumuz ile 18 yıllık genç yaşına rağmen Antalya'dan çıkıp bir dünya markası olan Corendon Airlines'ın iş birliği, sadece Antalya'ya değil, Türkiye'ye örnek olmalı. Özellikle şehir takımlarının, kendi kentinin değerleri tarafından sahip çıkılmasına ihtiyacı var. Bugüne kadar kentimizin önemli markaları ile güzel iş birliktelikleri yaptık. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ne mutlu ki; ortaya koyduğumuz vizyon, yönetimimiz ile teknik heyet ve futbolcularımız arasındaki uyum, aldığımız başarılı saha sonuçları ve titizlikle uyguladığımız mali disiplin, artık ulusal ve bugün olduğu gibi uluslararası markaların da dikkatini çekmeye başladı. Corendon Airlines ailesi bize, biz de onlara güç katarak her iki Antalya markasını daha da yukarılara taşıyacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Antalyaspor Asbaşkanı Berkay Bahar da anlaşmanın stat isim anlaşmasından daha kapsamlı olduğunu aktararak, "Bizler Antalyalı olarak Antalyaspor ile gurur duyuyoruz. Antalya'dan çıkıp global ölçekte hizmet veren markalardan biri olan Corendon Airlines da bizler için ayrı bir gurur kaynağı. Bugün ne mutlu ki iki önemli Antalya markasının Antalya için iş birliğine şahit oluyoruz. Bu sponsorluğun, sadece stadyum isminden ibaret olmadığının altını çizmek isterim. Tesislerimiz, antrenman sahalarımız, formalarımız gibi farklı alanları da kapsıyor. Corendon'un kulübümüze yaklaşımı ve verdiği destek bizler için çok kıymetli. Başta, aynı zamanda Antalyaspor yönetim kurulunda birlikte çalıştığımız Sayın Yıldıray Karaer olmak üzere tüm Corendon Airlines ailesine kulübüm adına teşekkür ediyorum. Bundan sonra hem bu ilginin hem de bu desteğin artarak devamını diliyorum." şeklinde konuştu.

Yıldıray Karaer: "Antalyaspor Stadyumu'nun ismini 'Corendon Airlines Park Antalya' yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer de Antalya'ya ve Antalyaspor'a değer katmasını hedefledikleri bu iş birliği için gurur duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sporun gelişimine katkı sağlamak, marka değerlerimizi oluşturan unsurların başında geliyor. Markamızın faaliyetlerine başladığı günden bu yana hem yurt içinde hem de yurt dışında pek çok spor kulübüne, elit sporcuya ve spor organizasyonuna sponsorluk desteği sağladık. Antalya merkezli bir şirket olarak şehrimizde düzenlenen spor organizasyonlarına ve Antalya'da faaliyet gösteren spor kulüplerine ise ayrı bir önem veriyoruz. Fraport TAV Antalyaspor'un kuruluşundan bu yana şehrimizi başarıyla temsil etmesinden gurur duyuyoruz. Fraport TAV Antalyaspor ile olan iş birliğimiz, 2019'dan bu yana güçlü bir şekilde devam ediyor. Forma sponsorluğu ile başlayan iş birliğimizi, filomuzdaki uçaklardan birini Antalyaspor logosu ve renkleriyle giydirerek desteğimizi farklı bir boyuta taşımıştık. Antalyaspor uçağımız halen Corendon Airlines'ın Avrupa seferlerinde kullanılarak Antalyaspor'un amblemini uluslararası hava sahasında ve havalimanlarında dalgalandırıyor."

"Yeni bir sezon başlarken daha heyecan verici bir anlaşmaya imza atarak, Antalyaspor Stadyumu'nun ismini 'Corendon Airlines Park Antalya' yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz." sözlerini kullanan Karaer, "Antalya'ya ve Antalyaspor'a değer katmasını hedeflediğimiz bu iş birliğinden onur duyuyoruz. Bu anlaşmanın hayata geçmesinde büyük emeği olan Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin'e çok teşekkür ediyorum. Corendon Airlines Park Antalya'nın Antalyaspor'a şans getirmesini ve başarılı dolu bir sezona ev sahipliği yapmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Nuri Şahin: "Sezona iyi başlamak istiyoruz"

İmza törenine video konferans yöntemiyle katılan Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin ise "Corendon ailesine ve Antalyaspor'a teşekkür etmek istiyorum. İki büyük Antalya markası birleşip inşallah kulübümüzü dünya çapında temsil edecekler. Stadımızda Corendon Airlines Park yazısını görünce çok mutlu oldum, stadımıza ayrı bir hava kattı. Bu birlikteliğin önemini çok iyi anlayan biri olarak karşınızdayım. Aile ortamıyla başarı geldiğini biliyorum, kariyerim boyunca bunu yaşadım. Burada da onu görüyorum." ifadelerini kullandı.

Antalyaspor olarak bir felsefe ortaya koymaya çalıştıklarının altını çizen Şahin, "Geçen sezonu çok iyi kapattık, oradan devam edip üzerine koyarak devam etmek istiyoruz. Hocalık kariyerimde ilk kez bir sezon başı kampı geçirdim, inşallah onun meyvelerini toplayabiliriz. Çok iyi bir rakibe karşı başlayacağız, hakkımızda hayırlısı." şeklinde konuştu.

Nuri Şahin, Süper Lig'in ilk haftasında oynayacakları Galatasaray karşılaşması hakkında ise şunları söyledi:

"Hepimiz çok heyecanlıyız. Rakipten ziyade, sezonu evimizde Corendon Airlines Park'ta açacağımız için heyecanlıyız. Çok iyi bir rakibe karşı oynayacağız, çok büyük bir isme karşı oynayacağız ama biz de çok iyi hazırlandık. Ne istediğimizi biliyoruz. İnşallah stadımızda taraftarımızın desteğiyle sezona iyi başlamak istiyoruz. Ayaklarımız yere basıyor, inşallah çok iyi şekilde başlayacağımızdan eminim."