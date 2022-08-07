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Giriş Tarihi: 7.8.2022 10:30 Son Güncelleme: 7.8.2022 10:32

Mertens ve Torreira'yı transfer eden Galatasaray sahneye çıkıyor!

Mertens ve Torreira’yı transfer eden Galatasaray sahneye çıkıyor!

Yeni sezona flaş transferlerle giren Galatasaray, dün iki dünya yıldızı Dries Mertens ve Lucas Torreira'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-kırmızılılar yeni yönetim, yeni teknik direktör ve yeni transferleri ile sezonu bugün Antalyaspor karşısında açıyor. G.Saray'da sakatlanan oyuncunun yerine oynayacak futbolcu belli oldu.

Dün akşam iki dünya yıldızı Mertens ve Torreira'yı kadrosuna kattığını açıklayan Galatasaray yeni sezonu bugün Antalyaspor deplasmanında açıyor.

Geçen sezon ligi 13. sırada bitiren ve bu sezona yeni teknik direktörü Okan Buruk yönetiminde yenilenmiş kadrosu ile giren G.Saray, 21.45'te başlayacak maç ile sezona da 'merhaba' diyecek.

SACHA BOEY'E ŞANS VERİLECEK

Yeni transferlerden sağ bek Leo Dubois'in sakatlığı sonrasında kadroya yeniden alınan Sacha Boey'in ilk 11'de olması bekleniyor. Son taktik idmanda yeni transfer Midtsjö yedek takımda yer alırken, Berkan Kutlu as takımda şans buldu.

G.SARAY'A ANTALYA'DA SEVGİ SELİ

Sarı-kırmızılı kafileyi Antalya'da coşkulu bir taraftar grubu karşıladı. Taraftarlar, Okan Buruk ve oyunculara büyük sevgi gösterisinde bulundu.

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Mertens ve Torreira'yı transfer eden Galatasaray sahneye çıkıyor!
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