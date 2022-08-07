Mertens ve Torreira’yı transfer eden Galatasaray sahneye çıkıyor!

Dün akşam iki dünya yıldızı Mertens ve Torreira'yı kadrosuna kattığını açıklayan Galatasaray yeni sezonu bugün Antalyaspor deplasmanında açıyor.
Geçen sezon ligi 13. sırada bitiren ve bu sezona yeni teknik direktörü Okan Buruk yönetiminde yenilenmiş kadrosu ile giren G.Saray, 21.45'te başlayacak maç ile sezona da 'merhaba' diyecek.
G.SARAY'A ANTALYA'DA SEVGİ SELİ
Sarı-kırmızılı kafileyi Antalya'da coşkulu bir taraftar grubu karşıladı. Taraftarlar, Okan Buruk ve oyunculara büyük sevgi gösterisinde bulundu.