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Giriş Tarihi: 8.8.2022

Şampiyonluk için lazımsınız

MEHMET ÖZCAN
Şampiyonluk için lazımsınız

Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, İtalya’da kariyerine devam etmeyi düşünen Torreira ve Juventus’un ilgilendiği Mertens’i bu sözlerle ikna etti

Galatasaray'ın önceki gece İstanbul'a getirerek gövde gösterisi yaptığı Lucas Torreira ile Dries Mertens'in transferlerinin perde arkasına SABAH SPOR ulaştı. 1+1 yıllık anlaşma sağlanan Mertens ile 3+1 senelik imza atacak olan Torreira'yı Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ikna etti. İki oyuncu da görüşmelerde, takımın geçen sezonu 13. sırada bitirmesinin nedenlerini sordu. Lig ve Avrupa'da iki farklı takım olduğunu vurgulayan Timur, "Sizi istiyoruz çünkü şampiyon olacak bir kadro kuruyoruz ve sizden bu projeye inanmanızı istiyoruz. Şampiyonluk için lazımsınız'' sözleriyle ikna sürecinde başarılı oldu. Cicaldau'nun (6.5 milyon Euro) daha düşük rakamına Arsenal'den Torreira'nın bonservisini alan Galatasaray, Uruguaylı ön libero için 6 milyon Euro ödeyecek. Sarıkırmızılılar, Feghouli'nin 4 milyon Euro'yu bulan maaş bütçesini ise Mertens'e ayırdı ve Belçikalı yıldız da performans-başarı odaklı opsiyonlu sözleşmeyi kabul etti.

GİZLİ SPORTİF DİREKTÖR ARDA TURAN!
G.SARAY Futbol Direktörü olarak Cenk Ergün atandı ancak Abdülkerim Bardakcı başta olmak üzere transferleri Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur bitirdi. Timur; Torreira ve Mertens'i aynı uçakla getirirken, perde arkasında Arda Turan'dan destek aldı. G.Saray'la sözleşmesi biten ve henüz geleceğiyle ilgili kararını vermeyen Arda'yı, Erden Timur sportif direktör olarak görmek istiyor.

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