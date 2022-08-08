Şampiyonluk için lazımsınız

Galatasaray'ın önceki gece İstanbul'a getirerek gövde gösterisi yaptığı Lucas Torreira ile Dries Mertens'in transferlerinin perde arkasına SABAH SPOR ulaştı.Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ikna etti.Lig ve Avrupa'da iki farklı takım olduğunu vurgulayan Timur,sözleriyle ikna sürecinde başarılı oldu. Cicaldau'nun (6.5 milyon Euro) daha düşük rakamına Arsenal'den Torreira'nın bonservisini alan Galatasaray,Sarıkırmızılılar,ve Belçikalı yıldız da performans-başarı odaklı opsiyonlu sözleşmeyi kabul etti.G.SARAY Futbol Direktörü olarak Cenk Ergün atandı ancak Abdülkerim Bardakcı başta olmak üzere transferleri Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur bitirdi. Timur; Torreira ve Mertens'i aynı uçakla getirirken, perde arkasında Arda Turan'dan destek aldı.Arda'yı, Erden Timur sportif direktör olarak görmek istiyor.