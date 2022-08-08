Şampiyonluk için lazımsınız

Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, İtalya’da kariyerine devam etmeyi düşünen Torreira ve Juventus’un ilgilendiği Mertens’i bu sözlerle ikna etti
Galatasaray'ın önceki gece İstanbul'a getirerek gövde gösterisi yaptığı Lucas Torreira ile Dries Mertens'in transferlerinin perde arkasına SABAH SPOR ulaştı. 1+1 yıllık anlaşma sağlananMertens ile 3+1 senelik imza atacakolan Torreira'yı Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ikna etti. İki oyuncuda görüşmelerde, takımın geçen sezonu13. sırada bitirmesinin nedenlerini sordu. Lig ve Avrupa'da iki farklı takım olduğunu vurgulayan Timur, "Sizi istiyoruzçünkü şampiyon olacakbir kadro kuruyoruz ve sizdenbu projeye inanmanızıistiyoruz. Şampiyonlukiçin lazımsınız'' sözleriyle ikna sürecinde başarılı oldu. Cicaldau'nun (6.5 milyon Euro) daha düşük rakamına Arsenal'den Torreira'nın bonservisini alan Galatasaray, Uruguaylı önlibero için 6 milyon Euro ödeyecek. Sarıkırmızılılar, Feghouli'nin 4 milyon Euro'yubulan maaş bütçesini ise Mertens'e ayırdı ve Belçikalı yıldız da performans-başarı odaklı opsiyonlu sözleşmeyi kabul etti.
GİZLİ SPORTİF DİREKTÖR ARDA TURAN!
G.SARAY Futbol Direktörü olarak Cenk Ergün atandı ancak Abdülkerim Bardakcı başta olmak üzere transferleri Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur bitirdi. Timur; Torreira ve Mertens'i aynı uçakla getirirken, perde arkasında Arda Turan'dan destek aldı. G.Saray'lasözleşmesi biten vehenüz geleceğiyleilgili kararını vermeyen Arda'yı, Erden Timur sportif direktör olarak görmek istiyor.