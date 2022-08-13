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Giriş Tarihi: 13.8.2022 10:34

Fenerbahçe'de yeni transferler ışık vermedi

Fenerbahçe’de yeni transferler ışık vermedi

Süper Lig'de yeni sezona Ümraniyespor maçıyla başlayan Fenerbahçe, ilk maçından 3-3 beraberlikle ayrıldı. Sarı lacivertlilerin ilk maçtaki görüntüsü beklentilerin altında kalınca oyuncuların performansları ortaya çıktı. İşte isim isim oyuncu performansları...

Süper Lig'de yeni sezona Ümraniyespor maçıyla başlayan Fenerbahçe, ilk maçından 3-3 beraberlikle ayrıldı. Sarı lacivertlilerin ilk maçtaki görüntüsü beklentilerin altında kalınca oyuncuların performansları ortaya çıktı. İşte isim isim oyuncu performansları...

LUAN PERES: 5.5 milyon Euro bonservis ödendi. Ümraniyespor maçında sol bek oynadı. Ağır görüntüsü dikkat çekerken, hücum katkısı ve bindirmeleri oldukça etkisizdi.

LINCOLN: 3.5 milyon Euro bonservis verdi. Bir var bir yok. Bireysel yetenekleriyle ön plana çıkmaya çalışıyor. Takımın kolay gol yemesinde ve rakiplerin orta alanı kolay geçmesinde pay sahibi. Defansif destek konusundaki mücadelesi iyi değil.

ARAO: 3 milyon Euro bonservis ödendi. Takımın göze çarpan en iyi transferi konumunda. Orta alanda Jesus'un sisteminde ayakta kalmaya çalışan tek futbolcu. Zaman zaman hatalar yapsa da mücadelesi ve hırslı görüntüsüyle sınıfı geçti.

EMRE MOR: 2 milyon Euro bonservis ödendi. Takım oyununda eksik. Sadece top ayağına geldiğinde hareketleniyor. Topsuz oyunda ve takım savunmasında hiç yok. Çok fazla çalım deniyor.

GUSTAVO HENRIQUE: 1.4 milyon Euro kiralama ücreti ödendi. En büyük fiyasko… Ligin en ağır stoperlerinden birisi Gustavo Henrique oldu.
Ümraniyespor maçında hiçbir pozisyonda etkili değildi. Rakip hücum oyuncularını yakalamakta oldukça zorlandı. Kadroda düşünülmeyen Lemos dahi 1.96'lık stoperin önünde.

TIAGO ÇUKUR: 250 bin Euro bonservis ödendi. Henüz forma şansı bulamadı. Kiralık olarak gönderilecek.

JOSHUA KING: Bedelsiz kadroya katıldı. 2 milyon Euro'ya yakın maaş kazanıyor. Kiev maçlarında ve Ümraniye karşılaşmasında forma giydi. Beklenen performansı gösteremedi. Hücumda çok hareketsizdi. Bundan sonraki maçlar için ilk 11'de başlayabilmesi zor.

BRUMA: PSV'den kiralık olarak kadroya katıldı. Bu performansıyla bonservisinin alınması imkânsıza yakın. Çok bencil oynuyor. Takım oyununda kendisini hiç geliştirmemiş. Tek avantajı olan hızı ve sürati de eskisi gibi değil.

İRFAN CAN VE PEDRO KULÜBEYE

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçının mesaisi başladı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İrfan, Mert, Pedro ve Berisha'nın tedavileri tamamlandı. Oyuncular, sağlık heyetinin vereceği raporlara göre gün gün takıma katılacak. Bazı isimlerin Kasımpaşa maçı kadrosuna dahil edilmesi bekleniyor. Mert Hakan'ın bu maçta kulübede olacağı, İrfan'ın da takıma katılma ihtimalinin bulunduğu kaydedildi. Öte yandan Alioski, takımla çalışmasına rağmen fiziksel eksikleri nedeniyle yine 11 başlamayacak.

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Fenerbahçe'de yeni transferler ışık vermedi
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