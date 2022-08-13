Okan Buruk'tan hakem tepkisi! "Çok yanlış kararlar verdi"

OKAN BURUK'TAN HAKEM ELEŞTİRİSİ!

Sahada Galatasaray'ın aleyhinde olan bir hakem olduğunu savunan Buruk, "Bunun altını çizmek istiyorum. Çok yanlış kararlar verdi. Faulleri vermedi, oyunu hızlandırmadı. Üç kere avantajı kesti. Tecrübesiz ve Süper Lig'in altında bir hakem. Zaten fazla Süper Lig tecrübesi olmadığı için maçı hızlandırma konusunda sınıfta kaldı. Bir sürü hata yaptı. Üç kere avantajı kesti. Bence Süper Lig kalitesinin çok altında bir hakemdi. Bu ligin kalitesini, ismini yukarı çekmek için oyunu oynatabilecek hakemlere ihtiyaç var. Bizim aleyhimize vermediği faulleri bir yana bırakıyorum, maçın içerisinde bir ara kavga oldu, sakatlık oldu, doktoro masörü çağırdı yarı yoldan onları gönderdi. Oyun oynarken kavga oluyor. Maçın dışında kötü bir yönetim vardı. Ama başta da söyledim Giresunspor hak etti, mücadel eetki kazandı, onları tebrik ederim." ifadelerini kullandı.