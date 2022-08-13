Okan Buruk'tan hakem tepkisi! "Çok yanlış kararlar verdi"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Giresunspor yenilgisini değerlendirirken şöyle konuştu, "Öncelikle Giresunspor'u tebrik ediyorum. Çok mücadele ettiler. Bu maçı, maç öncesi bildiğimiz bir maçtı. Giresunspor'un defans yapacağı, bekleyeceği, sert bir defans yapacağı, orta sahada adam adama takiplerin olacağı. Bizim hareketliliğimiz önemliydi. Kenarları iyi kullanmamız önemliydi. Aslında kenarlardan baktığımızda, ceza sahasına yaklaştık, ileri oyuncularımızı topla buluşturamadık. Ortalarımız ve seçimlerimiz kötüydü. Maçın totalinde kötü ortalar yaptık. Bu tür maçlarda, bu tür takımları çözmek için önemli olan kenar ortaları.
Beklerimizin hücum performansları bizi tatmin etmedi. Ön taraftaki oyuncularımızın performansları, normale göre düşük kaldı. Rakibin yarı sahasına oyunu yıktık. Maçın genelinde böyle bir oyun oldu. Ancak 4-5 pozisyon ürettik. Galatasaray'ın daha çok pozisyon üretmesi gerekiyordu. Son paslar, yaptığımız ortalar kalitesiz oluncu bu anlamda üretemedik.
İkinci yarıya Gomis hamlesiyle başladık. En azından ceza sahasında bir kişi daha fazla olsun istedik. Bu anlamda çok üretken değildik. Aslında oyun bizdeydi. Rakip bizim iki ve üç kez yarı sahamıza geçti. Ancak bireysel bir hata takımımızın düşmesine neden oldu. Takım demorilize oldu. Belki 0-0 gitseydi maç, belki son 15 dakikada golü bulma şansımız olabilirdi. Bireysel hata bizi aşağı çekti. Hücum hamleleri yaptık ama çok az ürettik. Haris'in kafası dışında net gol pozisyonu bulamadık."
OKAN BURUK'TAN HAKEM ELEŞTİRİSİ!
Sahada Galatasaray'ın aleyhinde olan bir hakem olduğunu savunan Buruk, "Bunun altını çizmek istiyorum. Çok yanlış kararlar verdi. Faulleri vermedi, oyunu hızlandırmadı. Üç kere avantajı kesti. Tecrübesiz ve Süper Lig'in altında bir hakem. Zaten fazla Süper Lig tecrübesi olmadığı için maçı hızlandırma konusunda sınıfta kaldı. Bir sürü hata yaptı. Üç kere avantajı kesti. Bence Süper Lig kalitesinin çok altında bir hakemdi. Bu ligin kalitesini, ismini yukarı çekmek için oyunu oynatabilecek hakemlere ihtiyaç var. Bizim aleyhimize vermediği faulleri bir yana bırakıyorum, maçın içerisinde bir ara kavga oldu, sakatlık oldu, doktoro masörü çağırdı yarı yoldan onları gönderdi. Oyun oynarken kavga oluyor. Maçın dışında kötü bir yönetim vardı. Ama başta da söyledim Giresunspor hak etti, mücadel eetki kazandı, onları tebrik ederim." ifadelerini kullandı.
OKAN BURUK'TAN TRANSFER AÇIKLAMASI!
Takıma katılacak ve ayrılacak isimler konusunda ise Okan Buruk, "Yeni oluşan bir takımız. Bugün de bir çok arkadaşımız sonradan girdi. Bir çok mevkii de değişiklik oldu. Savunmada Nelson, Boey ve Van Aanholt dışında diğerleri yeni gelmiş oyunculardı. Yeni bir oluşum içindeyiz. Eksiklerimizi çok net görüyoruz. Eksikleri görmek için yeni hamleler yapabiliriz. Takımın birbirine alışması için de bir süre gerekiyor. Geçen hafta kazandığımızda bu süreyi azalttığımızı ve kazanarak bu süreyi geçirmek istediğimizi söyledik. Buraya gelen taraftarların yine desteklerini bekliyoruz. Uzun bir maraton var. Onlara yakışan şekilde en iyisini yapacağız. Hiç şüpheleri olmasın. Bundan sonraki maçlarda bunu telafi edeceğiz" sözleriyle gelecek için umutlu konuştu.