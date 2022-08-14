Galatasaray 0-1 Giresunspor | Maç sonu Okan Buruk'tan flaş transfer açıklaması | Video
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Süper Lig'de bu sezon ilk kez taraftarının önüne çıkan Galatasaray, rakibi Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu ve ilk yenilgisini aldı. Yeni transferler Mertens ve Lucas Torreira ilk kez bu maçta forma giydi. Maçın ardından teknik direktör Okan Buruk basın toplantısı düzenledi ve bazı mevkilerde eksikliklerinin olduğunu belirtti.