Jorge Jesus, Maxi Gomez ve Sörloth sorusuna yanıt verdi!

Her maç üzerine koyarak devam ettiklerini aktaran Jesus, "Avrupa'da ve kendi liginde mücadele eden takımların her maç aynı takımla oynaması mümkün değil. Kafamda lig, Avrupa diye farklı 11 söz konusu değil. Her maç değişiklik yapmamız gerekiyor. Haftada bir maç yapıyor olsaydık kafamda ideal bir 11 olurdu ama şu an öyle bir durum yok." şeklinde görüş belirtti.