Jorge Jesus, Maxi Gomez ve Sörloth sorusuna yanıt verdi!

Gruplara kalmak için bir maçın daha olduğunu hatırlatan deneyimli teknik adam, "Bugün buradan iyi bir sonuçla ayrılıyoruz. 2 ayaklı elemenin ilk maçını 2-0 kazandık ama bu skor hiçbir şeyi garanti etmiyor. Gruplara kalmak için bir maçımız daha var. Hedefimiz gruplara kalmak. 3 günde bir maç oynayan takımların fiziksel riskleri oluyor. Bir önceki maça göre 6-7 oyuncu değişikliğiyle oynadık, buna rağmen King fiziksel bir sıkıntı yaşadı. Başarı için risk almanız gerekir." diye konuştu.