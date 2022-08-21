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Giriş Tarihi: 21.8.2022 14:27

Haji Wright kaldığı yerden devam ediyor

DHA
Haji Wright kaldığı yerden devam ediyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da ABD'li forvet Haji Wright, geçen sezon gösterdiği performansa kaldığı yerden devam ediyor. Genç golcü, ligde oynanan ve 5-2 kazanılan Trabzonspor maçında 2 gol atarak yıldızlaştı.

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 3'üncü haftasında sahasında Trabzonspor'u 5-2 mağlup ederek bu sezon evinde ilk galibiyetini elde etti. Kırmızı-beyazlılar bu galibiyetle puanını 6'ya yükseltirken, bordo-mavili ekip de haftayı 6 puanla tamamladı. Kırmızı-beyazlıların gollerini Fernando Martins, Haji Wright (2) ve Gökdeniz Bayrakdar (2) kaydetti. Akdeniz ekibinin aldığı galibiyetin en büyük mimarı ABD'li forvet oyuncusu Haji Wright oldu.

24 yaşındaki santrfor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosunda bulunduğu Antalyaspor'da gösterdiği performansla Trabzonspor başta olmak üzere Avrupa ve Türkiye'den birçok takımın transfer listesine girmişti. Uzun uğraş sonucu tekrar Fraport TAV Antalyaspor ile anlaşan ve 3 yıllık sözleşme imzalayan Wright, sezona da etkili başladı.

3 MAÇTA 3 GOL, 1 ASİST
Geçtiğimiz sezon toplamda 35 kez giydiği Antalyaspor formasıyla 15 gol, 2 asistlik performans ortaya koyan Haji Wright, bu sezon ligde oynanan 3 maçta 3 gol ve 1 asiste imza attı. Wright, transfer listesinde bulunduğu Trabzonspor'a karşı oynanan maçta biri penaltıdan olmak üzere 2 gol kaydederken, sonradan oyuna giren Gökdeniz Bayrakdar'ın attığı golün de asistine imza attı. Genç golcü geçen hafta deplasmanda oynanan ve 1-0 kazanılan Ümraniyespor maçında takımının tek golüne imza atarak galibiyeti getirdi.

"GENÇ YAŞTA DÜNYA KUPASI'NA GİTMEK İSTİYORUM"
Mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa konuşan Haji Wright, çok önemli bir takıma karşı oynadıklarını ve galibiyet aldıklarını ifade etti. Wright, "Zorlu bir rakibe karşı 2-0 öne geçmemize rağmen iyi bir oyun ortaya koyduk. Gollerimle takıma katkı vermeye ve en çok mücadele eden oyuncu olmaya çalışıyorum. Katar'da oynanacak Dünya Kupası'na bu genç yaşımda gitmek istiyorum" dedi.

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Haji Wright kaldığı yerden devam ediyor
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