Stajyerlikten bugünlere Nuri Şahin’in hikayesi! Klopp, Mourinho ve Tuchel’den öğrendi...

Hiçbir başarı tesadüf değil sözü, Nuri Şahin'in teknik direktörlük hedeflerinde adeta yol haritası olmuş… Daha Dortmund'da oynarken 6 sene önce Almanya'da doğup büyüdüğü kasabanın 9. lig kulübü Meinerzhagen'ı satın aldı.
Takımı her sene bir üst lige çıkaran 33 yaşındaki futbol adamı, bugünler için stajını yaptı. Şahin, Ekim 2021'de birlikte çalıştığı Jürgen Klopp, Jose Mourinho ve Thomas Tuchel'den öğrendiklerini uygulama fırsatını Antalyaspor'da buldu.
REKORLARIN TEK SAHİBİ
Akdeniz ekibi, genç teknik adam yönetiminde son şampiyon Trabzonspor'u 5-2 devirdi. Son 19 maçta 12. galibiyetini elde eden kırmızı-beyazlılar, hanesine 6 beraberlik yazdırdı. Tek yenilgisini G.Saray'dan aldı.
Antalyaspor, ligde kulüp tarihinde en çok gol (54), yenilmezlik (16), bir devrede en yüksek puan alma (37), sahasında yenilmeme serisi (14) ve deplasmanda kaybetmeme rekorunu (9) Şahin ile kırdı.