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Giriş Tarihi: 24.8.2022 12:36

Stajyerlikten bugünlere Nuri Şahin'in hikayesi! Klopp, Mourinho ve Tuchel'den öğrendi...

UĞUR ÇEM
Stajyerlikten bugünlere Nuri Şahin’in hikayesi! Klopp, Mourinho ve Tuchel’den öğrendi...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un başında rekor üstüne rekor kıran Nuri Şahin, 26 yaşında Dortmund’da oynarken Almanya’da doğup büyüdüğü kasabanın 9. ligde yer alan takımını alıp teknik direktörlük serüvenine adım atarak bugün büyüklere kafa tutuyor. İşte tüm detaylar...

Hiçbir başarı tesadüf değil sözü, Nuri Şahin'in teknik direktörlük hedeflerinde adeta yol haritası olmuş… Daha Dortmund'da oynarken 6 sene önce Almanya'da doğup büyüdüğü kasabanın 9. lig kulübü Meinerzhagen'ı satın aldı.

Takımı her sene bir üst lige çıkaran 33 yaşındaki futbol adamı, bugünler için stajını yaptı. Şahin, Ekim 2021'de birlikte çalıştığı Jürgen Klopp, Jose Mourinho ve Thomas Tuchel'den öğrendiklerini uygulama fırsatını Antalyaspor'da buldu.

Ersun Yanal'ın ayrılmasıyla koltuğa oturan Şahin, geçen sezon başarılı oyunuyla alkış topladı. Yeni sezonda da üstüne koyarak devam etti.

REKORLARIN TEK SAHİBİ
Akdeniz ekibi, genç teknik adam yönetiminde son şampiyon Trabzonspor'u 5-2 devirdi. Son 19 maçta 12. galibiyetini elde eden kırmızı-beyazlılar, hanesine 6 beraberlik yazdırdı. Tek yenilgisini G.Saray'dan aldı.

Antalyaspor, ligde kulüp tarihinde en çok gol (54), yenilmezlik (16), bir devrede en yüksek puan alma (37), sahasında yenilmeme serisi (14) ve deplasmanda kaybetmeme rekorunu (9) Şahin ile kırdı.

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Stajyerlikten bugünlere Nuri Şahin'in hikayesi! Klopp, Mourinho ve Tuchel'den öğrendi...
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