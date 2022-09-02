Antalyaspor’da Ömer Toprak ve Ndao, Kasımpaşa maçında yok

Süper Lig'de 4 hafta sonunda 2 galibiyet ve 2 yenilgi ile 6 puan toplayan Fraport TAV Antalyaspor, Pazar günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanlarla sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı ekip, mücadeleye mutlak 3 puan parolasıyla hazırlanırken, Nuri Şahin idmanları sıkı tutuyor. Genç futbol sorumlusu Şahin, antrenmanlarda oynanan çift kale maçta oyunu sık sık durdurarak futbolculara ne yapmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

2 SAKATTAN KÖTÜ HABER

Akdeniz ekibinde arka adalesinden sakatlığı bulunan Ömer Toprak ile Trabzonspor maçının 53'üncü dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan ve kasığında problem bulunan Senegalli kanat oyuncusu Alassane Ndao da Kasımpaşa maçında sahadaki yerini alamayacak. Kırmızı-beyazlılarda sakatlığını atlatan Sinan Gümüş ise görev verilmesi halinde sahadaki yerini alacak.

ÖMER TOPRAK'IN YOKLUĞUNDA KALEDE 7 GOL GÖRDÜ

Ligin 4 haftasında kalesinde 8 gol gören Fraport TAV Antalyaspor, sezon başında Werder Bremen'den ayrılarak takıma dahil olan 32 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Ömer Toprak'ın sakatlığından dolayı forma giymediği 2 lig maçında kalesinde 7 gole engel olamadı. Antalyaspor, Ömer Toprak'ın forma giydiği Galatsaray maçını 1-0 kaybederken, Ümraniyespor maçında da aynı skorla sahadan galibiyetle ayrıldı. Toprak'ın görev almadığı Trabzonspor maçını 5-2 kazanan Antalyaspor, Gaziantep FK maçını ise 5-2 kaybetti ve 2 maçta meşin yuvarlağı toplamda 7 kez filelerinde gördü.

Pazar günü saat 21.45'de Corendon Airlines Park'ta oynanacak mücadelede Kadir Sağlam düdük çalacak. Sağlam'ın yardımcılıklarını Özgür Ertem ve Hakan Karabalcık yapacak.