Nuri Şahin'den Fatih Terim ve Jorge Jesus itirafı! "Gol sonrası insan ürküyor"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'a futbolcu olarak transfer olan ve ardından teknik sorumluluğa getirilen Nuri Şahin, yayıncı kuruluşa özel flaş açıklamalarda bulundu.

İşte açıklamanın tamamı...

Futbolculuk ve teknik adamlık farklı iki bir meslek gibi. Ne kadar bir takıma bağlı olsan da futbolcuyken sadece kendinden sorumlusun. Teknik adamlık farklı bir şey. Burada herkesten sorumlu olan kişiyim. Günlerimiz daha uzun ama ikisi de güzel şeyler.

"GÖREVE GELDİĞİMDE ÇOK İÇTENLİKLE KARŞILADILAR"

Oyuncuyken bir anda teknik direktör olmam oyuncular üzerinde etki bırakabilirdi. Ama sağ olsunlar bu göreve geldiğimde çok içtenlikle karşıladılar. Çok ince bir çizgi o çizgiyi kaçırdığında tepe taklak gidebilirsiniz.

"DOĞUKAN SİNİK'İN YERİ BENDE AYRI"

Doğukan Sinik'in yeri bende ayrı. Oyuncuyken gözle görülür bir yeteneği olduğunu görüyorduk. Bana her şeyini anlattı. Hoca olduğum ilk günden itibaren onunla konuştuk. Elinden gelenin en iyisini yaptı. İnşallah en iyi yerlere gider. Türkiye'yi iyi temsil eder.

"İLK TERCİH ETTİKLERİ YER ANTALYA'DIR"

Antalyaspor'da hedefim istikrar. Hoca, futbolcu, yönetim, tesisleşme konusunda istikrar istiyorum. İstikrarla gelen başarı kalıcı olur. Transfer görüşmeleri yaptığımız bir sürü futbolcu oldu. Oyuncular İstanbul dışında ilk tercih ettikleri yer Antalya'dır.

"ATILAN BİR GOL SONRASI İNSAN ÜRKÜYOR"

Jorge Jesus yıllardır inanılmaz şeyler başaran bir insan. Geçen bir maçta atılan bir gol sonrası insan ürküyor. Saygı duyuyor. Ismael, Pirlo, Montella çok değerli hocalar. Şu anda Beşiktaş farklı görüntü çiziyor. Beğenerek izliyorum.

Her hoca işini severek yapıyor. İlhan hoca, Emre Belözoğlu, Çağdaş Atan hepsi çok değerli isimler. Türk futbolu doğru yere doğru gidiyor.

İDEAL HOCA JURGEN KLOPP

İdeal çizmem hocayı çizmem gerekirse Jurgen Klopp derim. Saha içi saha dışı çok farklı. O zaman bile kendini belli ediyordu. Bu adamın Şampiyonlar Ligi kazanamama ihtimali yok diyorduk.

FATİH TERİM 15 DAKİKADA MAÇ KAZANDIRIR

Fatih Terim ile Jose Mourinho'nun devre arasının 15 dakikasında maç kazandırdığını gördüm. Bu sadece motivasyon değildir. Kazandıkları kupalar ortada.

Bence taktik gündem olacak bir şey değil. Bazı yorumcular Türkiye'de 3'lü oynanmaz diyor. Biz geldiğimizde 3'lü başladık. Elimizdeki malzeme bizi buna itti. Doğru oyuncular olduğunda 3'lü oynamak çok önemli. Bizim Türk futbolunda sorunumuz 3'lü ve ya 4'lü değil.

"YABANCI KURALINA KARŞIYIM

Yabancı kuralına karşıyım. Size bir örnek vereyim. Benim iki sağ bekim var. Biri Türk, biri yabancı. Şimdi sağ bekim Bünyamin sakatlandı diyelim. Diğer sağ bekim Floranus'u almak için, iyi oynayan bir oyuncumu alıp yerli koymak zorunda kalıyorum. Bu zorluyor.