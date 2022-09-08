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Giriş Tarihi: 8.9.2022 23:15 Son Güncelleme: 8.9.2022 23:16

Antalyaspor, Shoya Nakajima'yı kadrosuna kattı!

AA
Antalyaspor, Shoya Nakajima’yı kadrosuna kattı!

Fraport TAV Antalyaspor, Porto'dan japon oyuncu Shoya Nakajima'yla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Antalyaspor Basın Sözcüsü Adnan Başkan, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki imza töreninde, yaz transfer sezonunu tamamladıklarını belirtti. Başkan, "Shoya Nakajima çok deneyimli ve kaliteli bir oyuncu. Bizi tercih ettiği için kendisine teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar kendisi için 50 milyon avro bonservis bedeli ödendi. Bugüne kadar en çok bonservis bedeli ödenen Japon oyunculardan biri. 2 yıllık bir anlaşmaya imza atıyoruz. Kendisinin takımımıza çok katkısı olacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Nakajima ise transferin gerçekleşmesinde emeği olan herkese teşekkür etti. 28 yaşındaki Japon orta saha oyuncusu, "Burada olduğum için çok mutluyum. Antalyaspor'dan teklif geldikten sonra süreç benim için kolay olmadı. Karar vermek de kolay değildi. Ancak takımın oynadığı futbolu izledikten ve fikir sahibi olduktan sonra buraya gelmeye karar verdim." açıklamasında bulundu.

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Antalyaspor, Shoya Nakajima'yı kadrosuna kattı!
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