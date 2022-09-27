Trabzonspor’a büyük müjde! Edin Visca geri dönüyor...

Kolundaki kırığın kaynama sürecinin de tamamlanmasının ardından tecrübeli kanat oyuncusu için belirlenen geri dönüş zamanı 4 hafta. Bu süreye kadar bel altı bölgesi için çalışmalar yapacak olan Visca'nın, 4 hafta sonunda saha çalışmalarına başlayabileceği ve Dünya Kupası'nda verilecek olan milli ara sonrasında takımla birlikte antrenman gerçekleştirebileceği belirtildi.