Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası’nda inanılmaz pozisyon! Kaleciyi de geçti ancak...

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Spor Toto 1. Lig ekibi Gençlerbirliği, 3. Lig ekibi Niğde Anadolu'yu konuk etti.
Eryaman Stadı'nda oynanan mücadelenin 19. dakikasında sahalarda nadir görülen bir pozisyon yaşandı.
Konuk ekibin 19 yaşındaki futbolcusu Yusufhan Çalık, Gençlerbirliği ceza sahasına girdi. Yaşanan karambol sonrası top kaleciyi geçti ve bir anda Yusufhan'ın önüne düştü.
Kupada boş kaleye golü kaçırdı
Genç futbolcu dar açıdan boş kaleye doğru yaptığı vuruşta çerçeveyi bulamadı ve top dışarı çıktı.
Niğde Anadolu ekibi kaçan pozisyon sonrası büyük üzüntü yaşarken, bu pozisyon maçın en çok konuşulan pozisyonlarından oldu.