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Giriş Tarihi: 20.10.2022 14:04

Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası'nda inanılmaz pozisyon! Kaleciyi de geçti ancak...

Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası’nda inanılmaz pozisyon! Kaleciyi de geçti ancak...

Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Gençlerbirliği ve Niğde Anadolu arasında oynanan mücadelede inanılmaz bir pozisyon kaçtı.

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Spor Toto 1. Lig ekibi Gençlerbirliği, 3. Lig ekibi Niğde Anadolu'yu konuk etti.

Eryaman Stadı'nda oynanan mücadelenin 19. dakikasında sahalarda nadir görülen bir pozisyon yaşandı.

Konuk ekibin 19 yaşındaki futbolcusu Yusufhan Çalık, Gençlerbirliği ceza sahasına girdi. Yaşanan karambol sonrası top kaleciyi geçti ve bir anda Yusufhan'ın önüne düştü.

Kupada boş kaleye golü kaçırdı

Genç futbolcu dar açıdan boş kaleye doğru yaptığı vuruşta çerçeveyi bulamadı ve top dışarı çıktı.

Niğde Anadolu ekibi kaçan pozisyon sonrası büyük üzüntü yaşarken, bu pozisyon maçın en çok konuşulan pozisyonlarından oldu.

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Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası'nda inanılmaz pozisyon! Kaleciyi de geçti ancak...
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